امام جمعه تاکستان: مقاومت، اراده ملت ایران را بر دشمن تحمیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود غفوری در خطبههای این هفته نماز جمعه تاکستان، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، از حضور و فعالیت مردم، جوانان، هیئتهای مذهبی، مداحان، مبلغان و ارادتمندان اهلبیت(ع) در ایام محرم و صفر قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: لازم میدانم از همه مردم عزیز شهرستان، جوانان، خواهران و برادران، هیئتیها و همه ارادتمندان حضرت سیدالشهدا(ع)، مداحان و مبلغان عزیز و ارجمند به دلیل حماسهای که در این دو ماه در زمینه تبلیغ، عزاداری و حفظ حرمت ماههای محرم و صفر از خود نشان دادند، تشکر و قدردانی کنم.
امام جمعه تاکستان افزود: هر قشر و صنفی به اندازه وظیفهای که بر عهده داشت، به بهترین شکل ایفای نقش کرد و بنده به عنوان طلبهای کوچک از همه برادران و خواهرانی که در این دو ماه پرچم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را با برگزاری مجالس و منابر، مجالس خانگی، روضههای خانگی و برنامههای مساجد برافراشته نگه داشتند، تشکر میکنم.
وی ادامه داد: الحمدلله امسال محرم، صفر و اربعین متفاوت و پرشوری داشتیم و امیدواریم خداوند متعال این عزاداریها و ارادتها را از همه قبول کند.
شهادت امام حسین(ع) پایان نبود، آغاز بود
غفوری با اشاره به فلسفه شهادت و ایستادگی در مسیر حق بیان کرد: شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پایان نبود، بلکه آغاز بود؛ همانگونه که افتادن حضرت یوسف(ع) در چاه پایان نبود و آغاز یک مسیر جدید شد، افتادن حضرت ابراهیم(ع) در آتش پایان نبود، رسیدن حضرت موسی(ع) به دریا و قرار گرفتن در بنبست پایان نبود و قرار گرفتن حضرت موسی(ع) در صندوقچه و انداخته شدن در آب نیز پایان نبود.
وی اضافه کرد: قتل و شهادت انبیا نیز پایان رسالت آنها نبود؛ بلکه رسالت و هدف آنان ادامه پیدا کرد. حضرت موسی(ع) در حالی که در اوج ضعف و درون صندوقچهای در آب قرار گرفته بود، غرق نشد، اما فرعون با وجود قدرت ظاهری، سرانجام نابود شد.
امام جمعه تاکستان خاطرنشان کرد: بنابراین محرم و صفر نیز پایان ارتباط ما با سیدالشهدا(ع) نیست، بلکه آغاز یک ارتباط و مسیر جدید با مکتب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.
عقبنشینی آمریکا نتیجه مقاومت ایران بود
غفوری در ادامه به تحولات اخیر منطقه و مواضع آمریکا اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد عقبنشینی ترامپ بودیم، اما علت این عقبنشینی لطف آمریکا به ایران یا اجتناب از آدمکشی نبود؛ معیار اصلی ترامپ اقتصاد است.
وی افزود: زمانی که اقتصاد آمریکا به نقطه بحرانی میرسد و رئیسجمهور این کشور احساس میکند ادامه جنگ میتواند اقتصاد آمریکا را با بحران جدی مواجه کند، عقبنشینی میکند و اعلام میکند که بنای جنگ ندارد.
امام جمعه تاکستان با اشاره به تحلیل یک مؤسسه آمریکایی گفت: یک مؤسسه آمریکایی مدعی شده فرمول عقبنشینی ترامپ را کشف کرده و گفته است هرگاه فشار همزمان چهار متغیر شامل قیمت نفت، بازده اوراق خزانه، عبور نفتکشها از تنگه هرمز و شاخص بورس آمریکا از حد مشخصی عبور کند، کاخ سفید موضع تند خود را تغییر میدهد.
وی تصریح کرد: بنابراین اگر آمریکا از ناحیه جنگ با ایران مشکل اقتصادی نداشته باشد، حتی یک ساعت هم برای ویران کردن ایران کوتاهی نخواهد کرد. به همین دلیل باید ماهیت درنده و مکار دشمن را به خوبی بشناسیم و هیچگاه به نرمشهای آمریکا و استکبار اعتماد نکنیم.
غفوری ادامه داد: رهبر شهید ما نیز بارها تأکید کردند که دشمن دست خود را پشت سرش پنهان کرده است. ترامپ ایران را تهدید کرده بود که جنگی به راه خواهد انداخت که از جنگ جهانی دوم تاکنون نظیر آن وجود نداشته باشد، اما ایران مانند کوهی استوار در برابر این تهدید ایستاد.
ایران اراده خود را بر دشمن تحمیل کرد
وی بیان کرد: نتیجه مقاومت ایران این شد که ترامپ در برابر چشم جهانیان اعلام کرد حمله را کنار گذاشته و میخواهد مذاکره کند.
امام جمعه تاکستان افزود: پیروز جنگ کسی نیست که الزاماً مهمات بیشتری مصرف کند یا خرابی بیشتری ایجاد کند؛ پیروز واقعی کسی است که اراده خود را بر دشمن تحمیل کند و ایران این کار را انجام داد.
وی با اشاره به تحولات اخیر گفت: در تاریخ بلندبالای ایران، این مسئله بسیار مهم است که جمهوری اسلامی اراده خود را بر دشمن تحمیل کرده است؛ هم در جنگ ۱۲ روزه، هم در جنگ رمضان و هم در حوادث اخیر که به سواحل جنوبی ایران حمله شد، در نهایت ترامپ بود که درخواست آتشبس و مذاکره کرد.
غفوری تصریح کرد: امروز نیز آمریکاییها ادعا میکنند در حال مذاکره هستند، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام کردهاند مذاکرهای در کار نیست.
وی ادامه داد: مدیریت صحنه اکنون در اختیار ایران است و جمهوری اسلامی اراده خود را بر دشمن تحمیل کرده و نتیجه آن این شده که ایران در موضع قدرت قرار گرفته است؛ بنابراین باید از موضع قدرت سخن بگوییم و از موضع قدرت تصمیم بگیریم.
امام جمعه تاکستان با اشاره به اظهارنظر یک تحلیلگر آمریکایی گفت: اخیراً یک آمریکایی گفته است ایران با عقبنشینی ترامپ اقتدار خاصی پیدا کرده و بنابراین باید توافق جدیدی با مطالبات جدید ایران منعقد شود.
عقبنشینی آمریکا از منطقه؛ یکی از دستاوردهای مقاومت
وی با اشاره به جابهجایی نیروهای آمریکایی در منطقه اظهار کرد: در هفته گذشته نیز عرض کردم که نتیجه عملیات جنگی این شد که آمریکا به سمت عقبنشینی حرکت کرد و از خلیج فارس، اردن، سوریه و اقلیم کردستان نیروهای خود را جابهجا کرد.
غفوری این اتفاق را یک «پیروزی طلایی» دانست و گفت: نخست اینکه روشن شد شکست آمریکا در برابر ایران امکانپذیر است و دوم اینکه این اتفاق امنیت ایران را کاملتر میکند.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی ما برچیده شدن پایگاههای آمریکایی در اطراف ایران بود. در اوایل جنگ بسیاری این مطالبه را غیرممکن میدانستند و حتی برخی آن را مسخره میکردند، اما با مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح، این هدف در حال تحقق است.
امام جمعه تاکستان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد ترامپ در ادامه روی تفاهم اسلامآباد تمرکز خواهد کرد، اما باید توجه داشت که شرایط عوض شده است.
وی گفت: ترامپ بود که تفاهم را به هم زد، خیانت کرد و به ما حمله کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز محکم او را سر جای خود نشاند.
غفوری تأکید کرد: امروز ایران در موضع اقتدار قرار دارد و اگر بنا بر مذاکره باشد، باید متناسب با این اقتدار مذاکره کنیم و تفاهم جدیدی نوشته شود.
مذاکره از موضع قدرت، نه عقبنشینی
وی ادامه داد: این مسئله یک روش شناختهشده در جهان است. هر طرفی که در جنگ دست برتر را داشته باشد، اراده خود را بر طرف مقابل تحمیل میکند.
امام جمعه تاکستان گفت: در جنگهای تاریخی نیز همینگونه بوده است؛ هنگامی که قاجار شکست میخورد، دشمن بخشهای بیشتری از سرزمین ایران را مطالبه میکرد. امروز نیز آمریکا از جهات مختلف در وضعیت ضعف و استیصال قرار گرفته و این یک فرصت است تا ایران به طور کامل به حقوق خود برسد و امنیت کشور برای همیشه تأمین شود.
وی با اشاره به افزایش اقتدار جمهوری اسلامی پس از جنگهای اخیر بیان کرد: اقتدار ایران پس از این جنگها واقعاً افزایش پیدا کرده و حتی کشورهایی مانند انگلیس، بلغارستان و اوکراین رسماً با ایران تماس گرفته و اعلام کردهاند که در حملات احتمالی آمریکا به ایران نقشی نخواهند داشت.
غفوری این مسئله را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دانست و افزود: اینها نشان میدهد شرایط منطقه و معادلات جهانی تغییر کرده است.
امام جمعه تاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مواضع برخی مخالفان خارجنشین جمهوری اسلامی اظهار کرد: بعد از عقبنشینی ترامپ از حمله به ایران، قیافه و ادبیات اپوزیسیون خارجی، بهویژه سلطنتطلبها، واقعاً دیدنی بود.
وی افزود: عجیب بود که عدهای از اینکه به کشورشان حمله نشده و تعدادی از هموطنانشان شهید نشدهاند ناراحت بودند و میپرسیدند چرا ترامپ به ایران حمله نکرده است.
غفوری گفت: واقعاً قباحت این رفتار فراتر از چیزی است که بتوان صرفاً با عنوان وطنفروشی از آن یاد کرد؛ اینکه یک ایرانی در خارج از کشور ناراحت باشد که چرا آمریکا به ایران حمله نکرده، نهایت انحطاط است.
وی ادامه داد: امروز نیز همین جریان تحت فشار و تهدید آمریکا به مذاکره پناه برده و در مذاکره نیز به دنبال اهدافی است که نتوانسته در میدان به دست آورد.
ترامپ در شرایط دشوار قرار دارد
امام جمعه تاکستان تصریح کرد: کاملاً روشن است که ترامپ تلاش خواهد کرد با دست خالی برنگردد، اما ایران باید به عنوان پیروز مطلق این میدان ظاهر شود.
وی افزود: ترامپ در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است؛ اگر حمله کند، قیمت نفت افزایش پیدا میکند، اقتصاد جهانی آسیب میبیند و از سوی دیگر انتخابات آمریکا نیز در پیش است.
غفوری اظهار کرد: بنابراین به نظر میرسد ترامپ چارهای جز دادن امتیازهای بزرگ به ایران ندارد و مسئولان جمهوری اسلامی نیز باید بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب بر این امتیازها پافشاری کنند.
حجاب؛ یکی از میدانهای جنگ نرم دشمن
امام جمعه تاکستان در ادامه سخنان خود به موضوع حجاب پرداخت و گفت: یک شخص اسلامستیز فرانسوی جملهای دارد که میگوید جنگ علیه اسلامگرایی با کشتن مسلمانان فایدهای ندارد و فقط با فاسد کردن آنها میتوان به پیروزی رسید؛ حتی میگوید به جای بمب باید دامنهای کوتاه بر سر مسلمانان فرو بریزیم.
وی این اظهارات را مرتبط با پروژه فرهنگی دشمن دانست و افزود: این جمله خلاصه یک پروژه ۴۰ ساله است؛ دشمن در این مدت به دنبال این بوده که به جای بمب، دامنهای کوتاه، شلوارکها و لباسهای نامناسب را وارد جامعه کند.
غفوری تصریح کرد: آنچه امروز در رفتار برخی دختران جوان مشاهده میکنیم، از نگاه ما نتیجه دستکم ۴۰ سال کار نرمافزاری استعمار و استکبار است.
وی گفت: تقابل دو جبهه امروز روشن است؛ جبهه حق و جبهه باطل، انقلاب اسلامی به عنوان پرچمدار حیا و غرب به عنوان پرچمدار بیحیایی.
امام جمعه تاکستان با بیان اینکه حجاب را موضوعی مرتبط با امنیت اجتماعی دانست، اظهار کرد: روسری که از سر دختری برداشته شود، یک پرچم است؛ پرچمهای امنیت کشور ساقط میشود و به دست دشمن میافتد.
وی افزود: امنیت اجتماعی عمیقاً با عفت عمومی گره خورده است و ما قدردان بانوان محجبه خود هستیم که علمداران حیا هستند.
غفوری حجاب را عبادتی مستمر توصیف کرد و گفت: یک خانم با رعایت حجاب، از لحظهای که از خانه بیرون میآید تا زمانی که به خانه بازمیگردد، در حال عبادت است.
وی افزود: بسیاری از عبادتها در چند دقیقه کوتاه تمام میشوند؛ نماز صبح چند دقیقه طول میکشد و نماز جمعه نیز یک یا دو ساعت بیشتر نیست، اما یک بانوی محجبه ممکن است ساعتها با رعایت حجاب خود در حال عبادت باشد.
امام جمعه تاکستان خطاب به دختران جوان گفت: از دختران عزیز میخواهم نیت دشمن را درک کنند؛ دشمن دختران ما را تا برهنگی کامل رها نخواهد کرد.
وی ادامه داد: نباید تصور کرد که مسئله از برداشتن روسری فراتر نمیرود. این مسئله شبیه اعتیاد است؛ ابتدا فرد میگوید یک پک بزن، بعد پک دوم و سوم و چهارم میآید و مسیر ادامه پیدا میکند.
غفوری گفت: مسئله حجاب و بیحیایی نیز چنین است؛ سال گذشته روسری بود و امروز نیست، سؤال این است که سال آینده دشمن از دختران ما چه خواهد خواست؟
وی تأکید کرد: بنابراین نباید در دام دشمن افتاد، زیرا برداشتن روسری میتواند آغاز یک مسیر خطرناکتر باشد و جامعه باید نسبت به این مسئله هوشیار باشد.
امام جمعه تاکستان با خطاب قرار دادن بانوان و دختران جوان گفت: باید پرسید چه کسانی شما را به بیحجابی دعوت میکنند؟
وی افزود: همان جریانی که در حوادث مختلف منطقهای و جنگها باعث کشته شدن انسانهای بیگناه شده و هزاران زن و کودک را در فلسطین به خاک و خون کشیده است، امروز از دختران مسلمان میخواهد روسری خود را بردارند.
غفوری اظهار کرد: باید میان شعارهای آزادیخواهانه غرب و عملکرد واقعی آن تفاوت قائل شد؛ جریانی که برای آزادی واقعی انسانها هزینه نمیدهد، نباید مدعی دلسوزی برای آزادی زنان و دختران مسلمان باشد.
وی اضافه کرد: در غرب خانواده جایگاه واقعی خود را از دست داده و روابط آزاد نیز پیامدهایی مانند نابودی عاطفه، افزایش طلاق و بحران هویت برای نسلهای بعدی به همراه داشته است.
خانواده نخستین سنگر مقابله با آسیبهای فرهنگی است
امام جمعه تاکستان خانوادهها را نخستین سنگر مقابله با آسیبهای فرهنگی دانست و گفت: خانوادهها، پدران و مادران باید نسبت به حیا، پوشش، دوستان و فضای مجازی فرزندان خود حساس باشند.
وی تأکید کرد: البته این حساسیت باید با مهربانی، شفقت، گفتوگو و روشنگری همراه باشد تا حیا و عفت در میان دختران، خواهران و همسران نهادینه شود.
غفوری افزود: در کنار خانواده، دستگاه قضایی و امنیتی نیز مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و امروز کشف حجاب، امنیت روانی و اخلاقی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی خواستار ورود دستگاه قضایی به این مسئله شد و گفت: دستگاه قضا به عنوان مدعیالعموم باید در موارد لازم ورود قاطع داشته باشد.
امام جمعه تاکستان با اشاره به ادعای سازمانیافته بودن بخشی از اقدامات مرتبط با کشف حجاب گفت: شنیده میشود برخی از کشف حجابها سازمانیافته است و افرادی در تهران و قزوین در این رابطه دستگیر شدهاند.
وی مدعی شد: برخی افراد در قبال دریافت پول اقدام میکنند و وظیفه کشف و برخورد با چنین شبکههایی بر عهده دستگاههای امنیتی و ضابطان قضایی است.
غفوری تصریح کرد: ادارات، بانکها، مدارس، اصناف و دیگر مجموعهها نیز وظایفی دارند و باید به مسئولیتهای خود عمل کنند.
وی افزود: ما مبلغان و مبلغان زن نیز وظایفی داریم و باید بدون ترس و لکنت زبان تبلیغ کنیم و با تذکر لسانی همراه با ادب و اخلاق، به حل مسئله کمک کنیم تا کار به برخورد قضایی نرسد.
امر به معروف برای پیشگیری است
امام جمعه تاکستان با تأکید بر فلسفه امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر به این معنا نیست که میخواهیم برای مردم پرونده تشکیل شود؛ هدف این است که مردم خودشان با فرهنگسازی و تذکر درست، مسئله را حل کنند.
وی ادامه داد: اگر بیتفاوت باشیم، ممکن است با پدیدهای مواجه شویم که بتوان آن را «کودتای برهنگی» نامید؛ البته امیدواریم چنین تعبیری اشتباه باشد، اما آنچه امروز در جامعه دیده میشود و برخی مسئولان نیز نسبت به آن هشدار میدهند، ضرورت توجه جدی به مسئله حیا و پوشش را نشان میدهد.
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