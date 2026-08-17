به گزارش خبرنگار مهر،کاظم کاظمی صبح دوشنبه در جلسه کاپیتان میتینگ مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور با خیرمقدم به رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، مربیان، داوران، سرپرستان و ورزشکاران اظهار کرد: حضور ورزشکاران و مسئولان ورزشی کشور در بیجار موجب خرسندی است و امیدواریم میزبان شایستهای برای این رویداد ملی باشیم.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی عوامل برگزاری مسابقات، بهویژه اعضای هیئت اسکی شهرستان افزود: طی هفتههای گذشته مجموعه عوامل برگزاری با تمام توان برای فراهم کردن شرایط مناسب این رقابتها تلاش کردهاند و این همدلی و همراهی، ارزشمند است.
فرماندار بیجار با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهرستان بیان کرد: بیجار با فرش خود در سطح کشور و جهان شناخته شده است، اما مشکلاتی که در چرخه تولید و صادرات این هنر ایجاد شده، ضرورت استفاده از ظرفیتهای دیگر شهرستان برای معرفی بیجار را بیشتر کرده است.
کاظمی با تأکید بر نقش ورزش در معرفی شهرها و کشورها گفت: بسیاری از مردم دنیا کشورها را با قهرمانان و رویدادهای ورزشی آنها میشناسند و این موضوع نشان میدهد که ورزش میتواند هویت، فرهنگ و توانمندیهای یک منطقه را به بهترین شکل معرفی کند.
وی ادامه داد: برگزاری مسابقات ملی در بیجار فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، تاریخی و فرهنگی شهرستان است و حضور ورزشکاران از استانهای مختلف میتواند زمینه تبادل تجربه، آشنایی جوانان با فرهنگها و گویشهای مختلف و تقویت روحیه پهلوانی، اخلاق و همدلی را فراهم کند.
فرماندار بیجار در پایان بر ضرورت توجه به توسعه زیرساختهای ورزشی و استفاده از ظرفیت رویدادهای ملی برای معرفی هرچه بیشتر شهرستان تأکید کرد.
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