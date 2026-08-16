به گزارش خبرگزاری مهر، پریا شریفیان گفت: شهرستان بیجار در روزهای ۲۶ و ۲۷ مردادماه میزبان یکی از رویدادهای مهم تقویم ورزشهای زمستانی کشور است و رقابتهای لیگ کشوری رولر اسکی در این شهرستان در حال برگزاری است.
رئیس هیأت اسکی بیجار اظهار کرد: میزبانی این رقابتها اتفاق مهمی برای ورزش شهرستان محسوب میشود و مجموعههای مرتبط تلاش کردهاند شرایط لازم برای برگزاری مناسب مسابقات فراهم شود.
وی افزود: حضور ورزشکاران و کادرهای فنی از استانهای مختلف، فضای مناسبی برای رقابت و تبادل تجربه ایجاد کرده و در کنار جنبه ورزشی، امکان معرفی توانمندیهای بیجار به میهمانان این رویداد را فراهم میکند.
رئیس هیأت اسکی بیجار ادامه داد: انتخاب این شهرستان برای میزبانی لیگ کشوری نشان میدهد بیجار از ظرفیت لازم برای برگزاری مسابقات در سطح ملی برخوردار است و میتوان از این ظرفیت برای حضور پررنگتر شهرستان در رویدادهای ورزشی کشور استفاده کرد.
همکاری برای برگزاری مسابقات
شریفشان با اشاره به نقش مجموعه مدیریت شهری در برگزاری این رویداد گفت: شهرداری و شورای شهر در برگزاری مسابقات همکاری دارند و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ورزشی برای فراهم شدن شرایط مناسب میزبانی انجام شده است.
وی بیان کرد: برگزاری مسابقات ملی میتواند انگیزه ورزشکاران جوان شهرستان را افزایش دهد و فرصتی برای شناسایی استعدادهای جدید در رشتههای مرتبط با اسکی و ورزشهای زمستانی ایجاد کند.
رئیس هیأت اسکی بیجار با تأکید بر آثار فراتر از ورزش این رویداد عنوان کرد: حضور ورزشکاران و عوامل اجرایی از نقاط مختلف کشور، زمینه مناسبی برای شناساندن جاذبههای فرهنگی و گردشگری بیجار ایجاد میکند.
شریفشان افزود: تداوم میزبانی مسابقات ملی میتواند به رونق گردشگری ورزشی شهرستان کمک کند و زمینه را برای برگزاری رویدادهای بزرگتر در آینده فراهم آورد.
وی ابراز امیدواری کرد برگزاری مطلوب این دوره از رقابتها، مسیر حضور بیشتر بیجار در تقویم مسابقات ملی را هموار کند و این شهرستان بتواند در آینده میزبان رویدادهای مهمتری در عرصه ورزش کشور باشد.
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