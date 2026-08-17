به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ساوه شمشکی صبح دوشنبه در کاپیتان میتینگ مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور در بیجار اظهار کرد: از مرحله برنامهریزی و برگزاری مجمع عمومی تا اجرای مسابقات، عوامل مختلف با تمام توان پای کار بودهاند و خوشبختانه رقابتها تاکنون به شکل مطلوبی برگزار شده است.
وی با قدردانی از مجموعه برگزارکنندگان مسابقات افزود: برگزاری یک رویداد ملی ورزشی نیازمند هماهنگی و تلاش مجموعهای از عوامل است و استانها و شهرستانهایی که تجربه میزبانی دارند، به خوبی دشواری این کار را میدانند.
رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان بیجار در ورزشهای زمستانی گفت: هدف ما این است که بیجار دوباره به جایگاه شایسته خود در ورزشهای زمستانی بازگردد و در این مسیر باید از ظرفیتهای موجود شهرستان به بهترین شکل استفاده شود.
شمشکی با اشاره به پیست بینالمللی بیجار ادامه داد: این پیست ظرفیت برگزاری مسابقات بینالمللی را دارد و امیدواریم با همکاری هیئت اسکی و مسئولان شهرستان، در فصل زمستان نیز شرایط مناسبی برای فعالیت این مجموعه فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان فعالیت پیست در فصل زمستان میتواند فرصت مناسبی برای تمرین ورزشکاران رولر اسکی و همچنین میزبانی رقابتهای زمستانی در بیجار ایجاد کند.
رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی در پایان از تلاش عوامل اجرایی و مسئولان شهرستان بیجار برای برگزاری مسابقات قدردانی کرد و گفت: انتظار داریم همه تیمهای حاضر نیز با نگاه همکاری و همراهی، میزبان را برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی یاری کنند.
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