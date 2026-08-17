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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

شمشکی: بیجار ظرفیت بازگشت به جایگاه خود در ورزش‌های زمستانی را دارد

شمشکی: بیجار ظرفیت بازگشت به جایگاه خود در ورزش‌های زمستانی را دارد

بیجار- رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی گفت: بیجار از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه ورزش‌های زمستانی برخوردار است و هدف ما بازگشت این شهرستان به جایگاه شایسته خود در این رشته‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ساوه شمشکی صبح دوشنبه در کاپیتان میتینگ مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور در بیجار اظهار کرد: از مرحله برنامه‌ریزی و برگزاری مجمع عمومی تا اجرای مسابقات، عوامل مختلف با تمام توان پای کار بوده‌اند و خوشبختانه رقابت‌ها تاکنون به شکل مطلوبی برگزار شده است.

وی با قدردانی از مجموعه برگزارکنندگان مسابقات افزود: برگزاری یک رویداد ملی ورزشی نیازمند هماهنگی و تلاش مجموعه‌ای از عوامل است و استان‌ها و شهرستان‌هایی که تجربه میزبانی دارند، به خوبی دشواری این کار را می‌دانند.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان بیجار در ورزش‌های زمستانی گفت: هدف ما این است که بیجار دوباره به جایگاه شایسته خود در ورزش‌های زمستانی بازگردد و در این مسیر باید از ظرفیت‌های موجود شهرستان به بهترین شکل استفاده شود.

شمشکی با اشاره به پیست بین‌المللی بیجار ادامه داد: این پیست ظرفیت برگزاری مسابقات بین‌المللی را دارد و امیدواریم با همکاری هیئت اسکی و مسئولان شهرستان، در فصل زمستان نیز شرایط مناسبی برای فعالیت این مجموعه فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان فعالیت پیست در فصل زمستان می‌تواند فرصت مناسبی برای تمرین ورزشکاران رولر اسکی و همچنین میزبانی رقابت‌های زمستانی در بیجار ایجاد کند.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی در پایان از تلاش عوامل اجرایی و مسئولان شهرستان بیجار برای برگزاری مسابقات قدردانی کرد و گفت: انتظار داریم همه تیم‌های حاضر نیز با نگاه همکاری و همراهی، میزبان را برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی یاری کنند.

کد مطلب 6918901

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