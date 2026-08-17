دمای هوا در استان بوشهر به ۵۰ درجه می رسد؛ احتمال خیزش گردوخاک

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم استقرار توده هوای گرم در منطقه تا فردا، دمای هوا در سطح استان مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط (به‌ویژه نواحی غیرساحلی) به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: امروز در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در برخی نقاط شرقی و ارتفاعات استان، احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی به‌صورت تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران، دور از انتظار نیست.

وی گفت: همچنین از ظهر امروز با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در مناطق شمالی استان، احتمال خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای به این نواحی وجود دارد. سواحل و فراساحل شمالی استان نیز از ظهر امروز در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در برخی نقاط از ارتفاعات شرقی با احتمال ناپایداری موقت. در نواحی شمالی احتمال خیزش گردوخاک و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای خواهد بود.

وی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، در نواحی شمالی غالباً شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ در فراساحل گاهی بالای ۵۰ کیلومتر در ساعت و در نواحی مرکزی و جنوبی غالباً جنوب غربی- جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در ارتفاعات شرقی در هنگام تندباد بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل شمالی از ظهر امروز ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰، در فراساحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.