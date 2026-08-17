۱۹۲ نفر به مرحله استانی مسابقات قرآن مازندران راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی سیفی رئیس اداره قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در این خصوص گفت: ۸۵ نفر از بانوان و ۱۰۷ نفر از آقایان موفق شدند به مرحله استانی مسابقات راه پیدا کنند.

حجت‌الاسلام سیفی افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم و دعاخوانی با یکدیگر رقابت می‌کنند و در بخش آقایان رشته اذان نیز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به زمان برگزاری مرحله استانی اظهار کرد: این مسابقات روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریورماه در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزار خواهد شد.

رئیس اداره قرآنی اوقاف مازندران ادامه داد: رقابت بانوان در سالن بصیرت و مسابقات بخش آقایان در شبستان امامزاده ابراهیم (ع) برگزار می‌شود.

سیفی با بیان اینکه برگزاری این مسابقات زمینه شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی استان را فراهم می‌کند، گفت: نفرات برتر مرحله استانی برای حضور در مراحل بعدی مسابقات قرآن سازمان اوقاف معرفی خواهند شد.