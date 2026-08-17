هشدار هواشناسی؛ خوزستان در انتظار وزش بادهای شدید و گرد و خاک

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، سامانه جدیدی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، وزش بادهای متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای و رخداد گرد و خاک محلی از ظهر سه‌شنبه ۲۷ مرداد تا اواخر وقت چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان درباره مناطق تحت تأثیر توضیح داد: این پدیده جوی به‌ویژه در بعد از ظهرها مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکزی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سبزه زاری در پایان تصریح کرد: وزش باد و گرد و خاک ناشی از این سامانه سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق یادشده خواهد شد که ضروری است دستگاه‌های امدادی و شهروندان تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.