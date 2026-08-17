به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح دوشنبه در نشست با نماینده شیلات و مدیرعامل تعاونی صیادی خارگ با اشاره به اهمیت فعالیت‌های صیادی در این جزیره اظهار کرد: صیادی علاوه بر اینکه بخشی از هویت و پیشینه مردم خارگ است، نقش مهمی در اقتصاد و معیشت خانواده‌های صیادان دارد و باید مسائل و دغدغه‌های این جامعه با جدیت دنبال شود.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های صیادی، بهبود شرایط فعالیت تعاونی، تأمین تجهیزات و خدمات مورد نیاز صیادان از جمله موضوعاتی است که باید با همکاری دستگاه‌های متولی و با نگاه عملیاتی پیگیری شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: حضور نماینده شیلات در جزیره فرصت مناسبی برای بررسی میدانی مشکلات و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات صیادان فراهم کرده است و انتظار می‌رود مسائل مطرح‌شده در این نشست با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری شود.

ضرورت تکمیل زیرساخت‌های حوزه صیادی

حسین‌پور با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های حوزه صیادی در خارگ ادامه داد: توسعه و ساماندهی امکانات صیادی می‌تواند ضمن ارتقای ایمنی و کیفیت فعالیت صیادان، زمینه رونق بیشتر این بخش و تقویت اقتصاد محلی جزیره را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: بخشداری ویژه خارگ آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود، برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت جامعه صیادی همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد.

بخشدار ویژه خارگ گفت: هدف همه دستگاه‌ها باید ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت صیادان و حمایت از این قشر زحمتکش باشد و امیدواریم با استمرار این تعاملات، شاهد تحقق مطالبات و بهبود وضعیت زیرساخت‌های صیادی جزیره خارگ باشیم.