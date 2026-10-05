به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر عصر دوشنبه در نشست با اعضای تعاونی صیادان بندر کلاهی، ضمن بررسی مسائل و مطالبات این قشر، اظهار کرد: شهرستان میناب از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریاپایه برخوردار است و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و تقویت معیشت جوامع ساحلی باشد.

وی با اشاره به نقش مهم فعالیت‌های صیادی در اقتصاد و معیشت مردم منطقه افزود: حمایت از جامعه صیادی و رفع موانع پیش روی فعالیت آنان از الزامات توسعه اقتصادی شهرستان است و باید مسائل و مطالبات صیادان با جدیت و به‌صورت مستمر پیگیری شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه صیادی برای حل مشکلات این بخش تأکید کرد و گفت: مطالبات مطرح‌شده از سوی صیادان باید از مسیرهای قانونی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا حصول نتیجه دنبال شود.

رادمهر همچنین حمایت از تعاونی‌های صیادی و تقویت نقش آنها در ساماندهی و توسعه فعالیت‌های دریایی را ضروری دانست و بر استمرار ارتباط و تعامل میان جامعه صیادی و مجموعه مدیریت شهرستان تأکید کرد.

در این نشست، اعضای تعاونی صیادان بندر کلاهی نیز مسائل، مشکلات و مطالبات خود در حوزه فعالیت‌های صیادی را مطرح کردند و راهکارهای لازم برای رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان مقرر شد موضوعات و مطالبات مطرح‌شده با همکاری دستگاه‌های مرتبط بررسی و روند پیگیری آنها تا حصول نتیجه دنبال شود.