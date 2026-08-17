به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با تشریح تازهترین اقدامات انتظامی استان اصفهان از افزایش ۴۴ درصدی دستگیری سارقین، رشد ۱۴ درصدی کشفیات مواد مخدر و کاهش ۵۰ درصدی سرقتهای مسلحانه خبر داد.
وی با بیان اینکه اصفهان در مقایسه با برخی استانهای همجوار وضعیت بهتری در حوزه جرائم دارد، اظهار کرد: این استان همچنان با حجم بالای مأموریتهای انتظامی روبهروست.
به گفته فرمانده انتظامی استان اصفهان در ماههای اخیر بیش از ۵ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده و پلیس با اراذل و اوباش، حاملان سلاحهای سرد و گرم و مخلان نظم و امنیت با قاطعیت برخورد میکند.
وی با اشاره به سهم ۵۱ درصدی موتورسیکلتسواران در تصادفات درونشهری، تأکید کرد: ۵۱ درصد از حوادث رانندگی به این گروه مربوط میشود و آموزش، رعایت قوانین ترافیکی و پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی باید جدی گرفته شود.
سردار حسنوند همچنین از فوت ۱۸ زن راکب و راننده در سوانح رانندگی خبر داد و بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه ایمنی تأکید کرد.
وی در ادامه معتادان متجاهر را از عوامل مؤثر در سرقتهای خرد دانست و گفت: بیش از ۵۷ درصد از این افراد سابقه سرقت دارند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر ناکافی بودن ظرفیت مراکز ماده ۱۶ افزود: اگر زیرساختهای لازم فراهم شود، پلیس آمادگی دارد ظرف کمتر از ۷۲ ساعت این افراد را جمعآوری و تحویل دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری، به اقدامات پلیس آگاهی در کاشان، آران و بیدگل و اصفهان اشاره کرد و گفت: مجرمان و سارقان از طریق بانک اطلاعاتی و رصد محل سکونت تحت پیگیری قرار دارند.
به گفته سردار حسنوند در پروندهای مربوط به سرقت سیم و کابل، فردی با بیش از ۱۰ فقره سرقت هدف عملیات پلیسی قرار گرفت و همچنین اعلام شد بخشی از جرائم استان توسط اتباع خارجی انجام میشود که برخورد با آنان در دستور کار قرار دارد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان از رشد ۱۵۰ درصدی کشفیات کالاهای قاچاق و احتکار شده و افزایش ۳۰۰ درصدی پروندههای قضایی این حوزه خبر داد و با اشاره به کاهش ۳۹ درصدی جرائم رایانهای، کلاهبرداری اینترنتی را مهمترین تهدید فضای مجازی دانست و از شهروندان خواست از کلیک روی لینکهای آلوده خودداری کنند.
سردار حسنوند موضوع مدیریت ترافیک و چالشهای شهری اصفهان را مطرح کرد و گفت: ظرفیت ترافیکی این شهر محدود است و حل مشکلات آن بدون همراهی شهرداری، مدیریت شهری، راهور و سایر دستگاهها ممکن نیست.
وی با اشاره به حجم بالای تردد در محدوده زایندهرود، بر ضرورت تأمین پارکینگ، ساماندهی ترافیک و توجه به اثر خاموشیهای شهری بر گرههای ترافیکی تأکید کرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان از همراهی خبرنگاران در تبیین مسائل امنیتی و شهری قدردانی کرد و نقش رسانهها را در ارتقای آگاهی عمومی و انتقال درست واقعیتهای میدانی مهم دانست.
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