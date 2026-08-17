به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در نشست خیرین مدرسهساز با قدردانی از خیرین مدرسهساز و مجموعههایی که در مسیر توسعه فضاهای آموزشی استان مشارکت دارند، اظهار کرد: مدرسهسازی یکی از مهمترین عرصههای مشارکت اجتماعی و مردمی است و حضور خیرین در این حوزه، نقش تعیینکنندهای در رفع کمبودهای آموزشی و فراهمکردن فرصتهای برابر برای دانشآموزان دارد.
وی با اشاره بهضرورت توجه به نیازهای آموزشی مناطق مختلف استان، افزود: در لرستان همچنان برای توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی، به مشارکت و همراهی خیرین نیاز داریم و باید از ظرفیتهای موجود برای تسریع در اجرای پروژههای آموزشی استفاده شود.
استاندار لرستان، تأکید کرد: هدف اصلی، فراهمکردن محیط آموزشی ایمن، مناسب و در شأن دانشآموزان است و در این مسیر، همکاری میان دولت، خیرین، نهادهای مردمی و مجموعه آموزشوپرورش میتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.
شاهرخی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه ارتقای فضاهای آموزشی استان، یکی از نمونههای موفق این اقدامات را ساماندهی مدارس کانکسی عنوان کرد و گفت: با جایگزینی ۱۷۰ مدرسه کانکسی، لرستان در شمار استانهای پیشرو کشور در این زمینه قرار گرفت و این بخش از نیازهای آموزشی استان ساماندهی شد.
وی ادامه داد: در گام بعدی، موضوع مدارس سنگی از جمله مسائل مهمی است که باید با جدیت دنبال شود و در حال حاضر ۱۷ پروژه برای جایگزینی این مدارس در استان در حال اجرا است.
استاندار لرستان با بیان اینکه رفع محرومیت آموزشی تنها با اقدامات دولتی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: خیرین مدرسهساز سرمایهای ارزشمند برای استان هستند و حضور و مشارکت آنان میتواند روند توسعه فضاهای آموزشی، بهویژه در مناطق محروم، روستایی و عشایری را شتاب ببخشد.
شاهرخی، تصریح کرد: باید با شناسایی دقیق نیازهای آموزشی استان و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خیرین، زمینه اجرای پروژههای اولویتدار را فراهم کنیم تا هیچ دانشآموزی به دلیل کمبود یا نامناسببودن فضای آموزشی از فرصت تحصیل مطلوب محروم نشود.
وی ضمن قدردانی از خیرین مدرسهساز و مجموعههای فعال در این عرصه، بر استمرار همکاریها و استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی استان تأکید کرد.
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