به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسنپور در سخنانی از آغاز عملیات مرمت و حفاظت از پل تاریخی پلدختر خبر داد و اظهار داشت: در این مرحله، بدنه، تاق، سطح گذر و آبشکن کرانه غربی این اثر تاریخی با نظارت پایگاه پلهای تاریخی لرستان مرمت و حفاظت خواهد شد.
وی گفت: مرمت پل تاریخی پلدختر، یکی از شاخصترین پلهای تاریخی ایران و از آثار فاخر استان، آغاز شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، گفت: پل تاریخی پلدختر در ورودی شهر پلدختر واقع شده و یکی از صد پل تاریخی لرستان به شمار میرود؛ مجموعهای ارزشمند که به واسطه برخورداری از حدود یکصد پل تاریخی، جایگاه ویژهای در میراث معماری ایران دارد و لرستان را بهعنوان تنها پایگاه پلهای تاریخی کشور مطرح کرده است.
حسنپور، افزود: عملیات مرمت و حفاظت این پل با استفاده از محل اعتبارات ملی آغاز شده و در این زمینه، پیگیری و حمایت نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، نقش مؤثری داشته است.
وی اظهار کرد: در مرحله کنونی عملیات مرمتی، تمامی اقدامات در کرانه غربی پل متمرکز خواهد بود و بدنه، تاق، سطح گذر و آبشکن این بخش مورد مرمت و حفاظت قرار میگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، عنوان کرد: این عملیات با نظارت پایگاه پلهای تاریخی لرستان انجام خواهد شد و استفاده از مواد و مصالح سنتی و سازگار با ساختار اثر، بهگونهای که شکل و اصالت تاریخی بنا دستخوش تغییر نشود، از اصول مهم اجرای طرح خواهد بود.
حسنپور، گفت: همچنین در این مرحله، یکی از تاقهای بزرگ پل تاریخی پلدختر که از زمان احداث پل تاکنون عملیات مرمتی و حفاظتی مؤثری بر روی آن انجام نشده است، مورد مرمت و حفاظت قرار خواهد گرفت.
وی بیان داشت: با اجرای این مرحله از عملیات در کرانه غربی پل، بخش قابلتوجهی از اقدامات موردنیاز برای مرمت و حفاظت بدنه، تاق و سطح گذر این قسمت به پایان خواهد رسید و گام مهمی در حفاظت از این اثر ارزشمند تاریخی برداشته میشود.
نظر شما