به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم گفت: مجموعه شهرداری و سازمان‌های مختلف آن، از جمله مجموعه‌هایی هستند که می‌توان عملکرد آنها را در عرصه خدمت‌رسانی و فعالیت‌های اجرایی ارزیابی کرد و بر اساس تجربه ارتباط با دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشابه در سایر شهرها، می‌توان از سلامت و اخلاق‌مداری این مجموعه سخن گفت.

عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه رسانه یکی از صنایع فرهنگی اثرگذار در جامعه است، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با جنگی چندلایه مواجه است، نقش رسانه تنها به انعکاس اخبار و رویدادها محدود نمی‌شود، بلکه رسانه می‌تواند در تبیین سیاست‌های کلان، انتقال اولویت‌های نظام و بازتاب واقعیت‌های جامعه نقشی اساسی ایفا کند.



ملایی ادامه داد: همان‌گونه که در آموزه‌های رهبر معظم انقلاب نیز بر اهمیت قدرت رسانه‌ای و نقش آن در عرصه‌های مختلف تأکید شده است، امروز باید به ظرفیت رسانه به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت فرهنگی توجه جدی داشت و از این ابزار برای تقویت امید، تبیین واقعیت‌ها و انتقال صحیح مفاهیم استفاده کرد.



وی تصریح کرد: در طول تاریخ، هر زمان جریان مؤمنان توانسته است از ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای به شکل درست استفاده کند، امکان انتقال پیام و اثرگذاری اجتماعی نیز افزایش یافته است و در مقابل، هرگاه این عرصه در اختیار جریان‌های منحرف قرار گرفته، زمینه برای تغییر افکار عمومی و ایجاد انحراف فراهم شده است.



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به دوران صدر اسلام گفت: حتی در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله نیز مخالفان تلاش می‌کردند مسیر انتقال پیام اسلام به مردم را مسدود کنند و مانع شنیده شدن سخنان پیامبر شوند که این موضوع نشان می‌دهد مقابله با پیام‌رسانی و اثرگذاری بر افکار عمومی، سابقه‌ای تاریخی دارد.



ملایی افزود: در دوره امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز استفاده جریان مقابل از ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای و بهره‌گیری از روایت‌سازی‌های نادرست، آثار قابل توجهی بر جامعه اسلامی گذاشت و این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اگر رسانه و ابزار انتقال پیام در اختیار جریان‌های نادرست قرار گیرد، انحراف در جامعه می‌تواند گسترش پیدا کند.



وی با اشاره به واقعه عاشورا بیان کرد: در حادثه کربلا نیز انتقال درست مفاهیم، تبیین مظلومیت، شجاعت و اهداف قیام امام حسین علیه‌السلام اهمیت ویژه‌ای داشت و اگر این پیام به درستی منتقل نمی‌شد، ابعاد حقیقی این واقعه تاریخی برای نسل‌های بعدی به شکل امروز باقی نمی‌ماند.



رسانه باید روایت درست را منتقل کند



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به دوران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) نیز از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای انتقال مفاهیم انقلاب بهره گرفت و در دوره‌های مختلف، انتقال پیام انقلاب و تبیین اهداف آن با استفاده از ابزارهای ارتباطی دنبال شد.



ملایی ادامه داد: امروز نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد و رسانه می‌تواند در انتقال مفاهیم و واقعیت‌های جامعه نقش‌آفرین باشد و در شرایطی که کشور با حجم گسترده‌ای از فعالیت رسانه‌ای جریان‌های خارجی مواجه است، اهمیت این موضوع بیش از گذشته احساس می‌شود.



وی با بیان اینکه جریان‌های رسانه‌ای خارجی با استفاده از شبکه‌ها و ابزارهای مختلف تلاش می‌کنند بر افکار عمومی اثر بگذارند، گفت: در چنین شرایطی باید ظرفیت رسانه‌های داخلی و مجموعه‌های فرهنگی کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و روایت صحیح و دقیق از وقایع به جامعه ارائه شود.



عضو شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: رسانه در مقاطع حساس می‌تواند تصویری واقعی از توانمندی‌های کشور، روحیه مردم و ظرفیت‌های نظام ارائه کند و در مقابل تلاش‌هایی که برای ایجاد یأس، اختلاف و تضعیف سرمایه اجتماعی انجام می‌شود، نقش مؤثری داشته باشد.



ملایی با اشاره به نمونه‌هایی از عملکرد رسانه‌ها در رویدادهای اخیر کشور افزود: در جریان برخی رویدادهای مهم، رسانه‌ها توانستند بخشی از اقتدار، همبستگی و تاب‌آوری مردم را منعکس کنند و جلوه‌هایی از همراهی جامعه را به مخاطبان داخلی و خارجی نشان دهند.



وی با اشاره به اهمیت انعکاس رویدادهای ملی و حماسه‌های مردمی تصریح کرد: در مناسبت‌ها و رویدادهای بزرگی مانند تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، نحوه انعکاس حضور مردم و همدلی جامعه اهمیت زیادی داشت و رسانه‌ها در این زمینه توانستند نقش مهمی در نمایش وحدت و انسجام ملی ایفا کنند.



عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در جریان جنگ اخیر نیز رسانه‌ها در انتقال واقعیت‌ها و نشان دادن اقتدار و تاب‌آوری مردم عملکرد قابل توجهی داشتند و توانستند بخش‌هایی از این شرایط را برای افکار عمومی بازتاب دهند.



ملایی در ادامه پیشنهاد کرد که ظرفیت افراد فعال و اثرگذار در فضای مجازی نیز در برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد و گفت: ممکن است برخی افراد جایگاه حقوقی یا عنوان رسمی رسانه‌ای نداشته باشند اما در فضای مجازی مخاطبان قابل توجهی دارند و می‌توانند در انتقال مفاهیم و روایت درست از مسائل نقش‌آفرین باشند.



وی افزود: استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند به تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی کمک کند و لازم است در چارچوب برنامه‌های فرهنگی شورای اسلامی شهر، ظرفیت چنین افرادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.



عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان پیشنهاد کرد موضوع نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در جلسات کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گیرد و گفت: آمادگی داریم در این جلسات در کنار اعضای کمیسیون و فعالان این عرصه حضور داشته باشیم و درباره راهکارهای تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی شهر قم گفت‌وگو کنیم.