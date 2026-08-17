مصرف روزانه ۱۳۸ میلیون لیتر سوخت؛ خودروها در خط مقدم هدررفت انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدلی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود، با اشاره به دو جنگ سال گذشته، اظهار کرد: تداوم خدمت‌رسانی با وجود همه مسائل مرتبط با جنگ و حملات به تأسیسات نفتی کشور، از جمله چالش‌ها و در عین حال موفقیت‌های صنعت نفت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی انبارهای نفت و سوخت کشور در جریان حملات مورد اصابت قرار گرفت، افزود: با وجود تمام دشواری‌ها، در منطقه شاهرود با وقفه‌ای در روند خدمت‌رسانی مواجه نشدیم.

تداوم توزیع سوخت در روستاها

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود با بیان اینکه در استان‌های تحت پوشش این منطقه از جمله سمنان و خراسان رضوی با کمبود یا صف‌های طولانی در حوزه بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی مواجه نبودیم، گفت: حتی در روستاها نیز روند توزیع فرآورده‌های نفتی بدون اختلال ادامه یافت.

عبدلی با اشاره به ضرورت واقع‌بینی در حوزه انرژی، به‌ویژه فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: در گذشته رویکرد دولت‌ها این بود که برخی واقعیت‌ها و مشکلات بیان نشود، اما رویکرد دولت چهاردهم بر این است که واقعیت‌ها برای مردم بازگو و مشکلات به صورت شفاف بیان شود.

وی ادامه داد: این رویکرد دو حسن دارد؛ نخست اینکه مردم در زمینه صرفه‌جویی در مصرف همراهی بیشتری خواهند داشت و دوم اینکه مشکلات را صرفاً ناشی از کم‌کاری دولت نمی‌دانند و درک بهتری از شرایط کشور پیدا می‌کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود با بیان اینکه در حوزه تأمین سوخت مشکلات جدی وجود دارد، افزود: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بارها درباره کیفیت خودروها و مصرف بالای سوخت خودروهای تولید داخل هشدار داده است و این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه کیفیت خودروها با مشکلات جدی مواجه هستیم و دولت برای رفع این نواقص تلاش می‌کند.

نقص در سیاست‌گذاری برای کاهش مصرف سوخت

عبدلی با بیان اینکه یکی از معضلات امروز کشور، نبود بهینه‌سازی مناسب در مصرف سوخت است، ابراز کرد: در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، مصارف خانگی و خودروها، مصرف انرژی بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است.

وی افزود: بخش عمده این موضوع به سیاست‌گذاری، ریل‌گذاری، جهت‌دهی و کنترل از سوی دولت بازمی‌گردد و برخی بخش‌ها وظایف مشخص خود را در زمینه بهینه‌سازی مصرف به طور کامل انجام نداده‌اند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود با اشاره به مصرف بالای سوخت خودروها گفت: حدود ۶۰ درصد سوخت کشور در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود و این موضوع به‌ویژه در حوزه نفت‌گاز نمود بیشتری دارد.

عبدلی بیان کرد: امروز مصرف روزانه سوخت کشور به حدود ۱۳۸ میلیون لیتر رسیده است که بخش عمده آن در خودروها مصرف می‌شود. اگر بتوانیم حتی ۱۰ درصد از مصرف سوخت را کاهش دهیم، شاهد آثار قابل توجهی در کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به اختلاف میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی و برخی خودروهای کم‌مصرف خارجی، افزود: در حالی که برخی خودروهای ژاپنی به مصرف سه تا چهار لیتر در ۱۰۰ کیلومتر رسیده‌اند، میزان مصرف خودروهای ما حدود ۱۰ لیتر است. بنابراین، اگر تنها در این بخش اصلاحات جدی صورت گیرد، می‌توانیم با مازاد سوخت مواجه شویم و حتی زمینه صادرات آن را فراهم کنیم.

عبدلی تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف در حوزه خودرو می‌تواند بدون افزایش هزینه سوخت، به مدیریت مصرف کمک کند، اما تحقق این هدف نیازمند عزم جدی و اقدامات اساسی در این بخش است.