کولیوند: آزادگان گنجینه انسانیت و فداکاری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام پیرحسین کولیوند آمده است: آزادگان گرامی ریشههای دفاع مقدس هستند که وجود عزیزشان یاد و خاطره جبهه و جنگ هشت ساله را در جامعه زنده نگه داشته است تا درسهای آن دورانِ حماسهساز همیشه در ذهنها باقی مانده و مرور شود.
این تمثیلهای ایستادگی و ازخودگذشتگی، شهدا را به خاطر ما میآورند که گرچه جایشان بین ما خالیست اما با بودن آزادگان گرانقدر، سیره شهید و شهادت همواره در جامعه ساری و جاری بوده است.
ابر مردان آزاده و خواهران عالی قدری که در دوره جنگ به اسارت نیروهای رژیم بعث درآمدند، در سه برهه جنگ، اسارت و پساجنگ، نماد ایثار، مقاومت و تلاش بودهاند و بیشک وجودشان چون گنجینهای سرشار از گوهرهای انسانیت و فداکاری است که شناخت قدر و منزلتشان را برای همه و مخصوصا نسل نوجوان و جوان الزامی میکند.
مقام آزادگان نیز چون شهدا و جانبازان، قابل ارزشگذاری نیست زیرا تصور و محاسبه رنجهایشان در اسارت فراتر از ادراک زمینی است و تنها خدای متعال میتواند اجر و پاداشی مخصوص برای آنان در نظر گیرد و انشاالله سربلندی دنیوی و اجر اخروی آزادگان والامقام نزد پروردگار مهربان محفوظ است.
روز ۲۶ مرداد سالروز بازگشت سرافرازانه و شکوهمند آزادگان عزیز به خاک وطن، روزی بزرگ در تاریخ کشور است که صفحهای نو را در کتاب پرافتخار دفاع مقدس گشود.
این روز مهم را به تمامی آزادگان عزیز تبریک میگویم و از هدای متعال برای یکایک آنان سلامت و توفیق روزافزون خواهانم.
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