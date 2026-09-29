به گزارش خبرنگار مهر، سهرکوت نجفی عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز آتشنشان اظهار کرد: آتشنشانی به دلیل ارتباط مستقیم با جان و امنیت مردم، جایگاه مهمی در اعتماد و سرمایه اجتماعی مدیریت شهری دارد.
وی افزود: باید آموزشهای پیشگیرانه به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شود و شهروندان با اصول اولیه ایمنی و نحوه واکنش صحیح در زمان حادثه آشنا باشند.
نجفی با تأکید بر رویکرد «هر شهروند، یک آتشنشان» گفت: آگاهی مردم از راههای پیشگیری میتواند از وقوع بسیاری از حوادث یا افزایش خسارت آنها جلوگیری کند.
وی از آمادگی استانداری برای همکاری با آتشنشانی سنندج در زمینه آموزش و فرهنگسازی ایمنی خبر داد.
۸۰ نیروی جدید به آتشنشانی سنندج اضافه شد
عضو شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این مراسم گفت: حدود ۸۰ نیروی جدید پس از طی مراحل قانونی به سازمان آتشنشانی سنندج پیوستهاند تا توان نیروی انسانی این مجموعه تقویت شود.
فرهاد میمنتآبادی اظهار کرد: آتشنشانان در حوادث مختلف از آتشسوزی و تصادف تا سیل و زلزله در کنار مردم حضور دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: توسعه شهر و افزایش ساختمانهای بلندمرتبه، ضرورت تجهیز آتشنشانی به امکانات روز و تقویت آموزشهای تخصصی را بیشتر کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به اهمیت دسترسی سریع نیروهای امدادی گفت: مشکلات زیرساختی و ترافیکی نباید موجب تأخیر خودروهای آتشنشانی در رسیدن به محل حادثه شود.
میمنتآبادی همچنین بر توجه همزمان به آموزش، تجهیزات و وضعیت معیشتی آتشنشانان تأکید کرد و گفت: آتشنشانی توانمند، یکی از پایههای اصلی ایمنی شهر است.
آتشنشانی سنندج نیازمند تجهیزات متناسب با توسعه شهر است
معاون خدمات شهری شهرداری سنندج در این مراسم گفت: توسعه شهر و پیچیدهتر شدن حوادث، ضرورت نوسازی تجهیزات و تقویت زیرساختهای آتشنشانی را دوچندان کرده است.
علی اصغری اظهار کرد: آتشنشانان علاوه بر حوادث شهری، در دوران جنگ و بمباران نیز برای نجات مردم در میدان حضور داشتند.
وی افزود: افزایش ساختمانهای بلندمرتبه، فعالیتهای تجاری و ترافیک، مأموریتهای آتشنشانی را دشوارتر کرده و باید توان عملیاتی این مجموعه متناسب با شرایط جدید ارتقا یابد.
اصغری با اشاره به حادثه آتشسوزی تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان گفت: آموزش تخصصی، تجهیزات مناسب و سرعت عمل از عوامل تعیینکننده در مدیریت چنین حوادثی است.
معاون خدمات شهری شهرداری سنندج تأکید کرد: حمایت واقعی از آتشنشانان با تأمین خودروهای عملیاتی، تجهیزات تخصصی، وسایل حفاظت فردی و ارتقای ایستگاهها محقق میشود.
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