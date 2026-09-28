به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی استان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به نیازهای آتش‌نشانان، اظهار کرد: مجموعه آتش‌نشانی باید همه نیازهای نیروها، چه افراد دارای تجربه و چه نیروهای تازه‌وارد، را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به اهمیت شفافیت در نحوه توزیع امکانات و پرداخت‌ها افزود: باید در حوزه‌های مختلف شهرداری‌ها تعادل برقرار شود تا نیروهای آتش‌نشانی احساس کنند از نظر امکانات، پرداخت‌ها و خدمات رفاهی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که تصور شود در برخی مجموعه‌ها وضعیت پرداخت‌ها و امکانات رفاهی مناسب‌تر است و در بخش دیگری از نیروها این توجه وجود ندارد؛ بنابراین ایجاد تعادل و شفافیت در این زمینه ضروری است.

رحمانی با اشاره به حمایت‌های وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها از حوزه آتش‌نشانی، گفت: این مسیر باید با قوت و قدرت ادامه پیدا کند و از همه ظرفیت‌های موجود برای تقویت آتش‌نشانی‌های استان استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی مشوق‌های بیشتر برای آتش‌نشانان تأکید کرد و خطاب به مسئولان مربوطه گفت: در کنار برنامه‌های مناسبتی، برای سایر موارد نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا بخشی از دغدغه‌های این نیروها کاهش یابد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار توجه ویژه به آتش‌نشانی در بودجه شهرداری‌ها شد و افزود: لازم است در بودجه شهرداری‌ها، به‌ویژه در شهرهای کوچک، حوزه آتش‌نشانی با نگاه ویژه دیده شود، چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات و کمبودهای موجود در همین شهرهاست.

رحمانی با قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان، خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان در شرایطی که جان خود را به خطر می‌اندازند، برای نجات جان و مال دیگران وارد میدان می‌شوند و باید اطمینان حاصل شود که مجموعه مدیریت استان نیز در حد توان برای رفع دغدغه‌های آنان در کنارشان خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، وضعیت تجهیزات، امکانات و شرایط رفاهی آتش‌نشانان استان بهبود یابد.