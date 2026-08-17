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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

غضنفری: مقاومت مردم خارگ در جنگ رمضان برگ زرینی از تاریخ ایستادگی است

غضنفری: مقاومت مردم خارگ در جنگ رمضان برگ زرینی از تاریخ ایستادگی است

خارگ- معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: مقاومت مردم و نیروهای حاضر در خارگ در جریان جنگ رمضان، نمونه‌ای ماندگار از روحیه ایستادگی و انسجام در برابر تهدیدهای دشمن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی غضنفری صبح دوشنبه در مراسم معارفه جانشین سپاه ثارالله خارگ با اشاره به جایگاه راهبردی این جزیره اظهار کرد: خارگ در طول سال‌های گذشته همواره یکی از نقاط مهم و حساس کشور بوده و مردم این جزیره در مقاطع مختلف، به‌ویژه در شرایط جنگی، نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده‌اند.

وی افزود: جنگ رمضان بار دیگر نشان داد که دشمن در محاسبات خود نباید روی ایجاد هراس و برهم زدن اراده مردم حساب کند؛ چرا که فرهنگ مقاومت و روحیه بسیجی در میان مردم و نیروهای حاضر در خارگ، یک سرمایه اجتماعی ارزشمند است.

غضنفری با اشاره به نقش نیروهای بسیجی و مجموعه‌های مردمی در این مقطع تصریح کرد: آنچه در خارگ شاهد بودیم، تنها یک مواجهه نظامی نبود، بلکه صحنه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری و حضور مردم در کنار نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی بود.

فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری به نسل جوان منتقل شود

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: تجربه جنگ رمضان باید به عنوان بخشی از تاریخ مقاومت خارگ ثبت و برای نسل‌های آینده روایت شود؛ چرا که این تجربه نشان داد حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان با حفظ انسجام، روحیه و اعتماد متقابل، از آزمون‌های بزرگ عبور کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ما تنها حفظ این خاطرات نیست، بلکه باید فرهنگ مقاومت، ایثار و مسئولیت‌پذیری را به نسل جوان منتقل کنیم تا سرمایه انسانی و اجتماعی ایجادشده در طول سال‌ها، همچنان پویا و اثرگذار باقی بماند.

در این مراسم با تقدیر از سرهنگ علیرضا محمدی، سرگرد اکبر زارعی به عنوان جانشین سپاه ثارالله خارگ معرفی شد.

کد مطلب 6919106

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