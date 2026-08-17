اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای کوهستانی و صعب العبور درفراغ و دق فینو

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور اظهار کرد: فاز نخست این پروژه در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری رسید و با اجرای آن، آب به روستای لرد خیر کوهی رسید.

وی افزود: در فاز دوم طرح که تامین آب روستاهای درفراغ و دق فینو را دنبال می کند، ۲۵ کیلومتر خط انتقال و ۸ کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای هرمزگان ادامه داد: برای تکمیل زیرساخت های این طرح، ۵ باب مخزن ذخیره آب با مجموع حجم ۳۷۰ مترمکعب، ۳ باب ایستگاه پمپاژ و یک حلقه چاه احداث و تجهیز شده است.

حمزه پور گفت: در این پروژه همچنین ۲۰۰ فقره انشعاب آب نصب و یک هزار و ۲۰۰ متر شبکه برق فشار متوسط اجرا شده است و برای اجرای این بخش از طرح، در مجموع ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

گفتنی است، در اجرای این پروژه جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ نفر از آب شرب بهره مند خواهند شد.