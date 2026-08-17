جمالی: آزادگان نماد مقاومت و عزت ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف جمالی صبح دوشنبه در نشست با جانبازان اظهار کرد: آزادگان سرافراز سالهای سخت اسارت را با ایمان، صبر و استقامت پشت سر گذاشتند و سرافرازانه به آغوش میهن اسلامی بازگشتند.
وی افزود: این عزیزان با پایداری در برابر سختیهای دوران اسارت، برگ زرینی بر دفتر افتخارات ملت ایران افزودند و با ایستادگی خود، درس آزادگی، ایثار و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و میهن را به نسلهای آینده آموختند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: تکریم و پاسداشت مقام آزادگان و خانوادههای صبور آنان، وظیفهای ملی و انقلابی است و باید یاد و خاطره مقاومت این اسوههای صبر و ایثار در حافظه تاریخی ملت ایران زنده بماند.
جمالی با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، این مناسبت را به آزادگان عزیز، خانوادههای آنان و مردم شریف استان بوشهر تبریک گفت و برای این اسوههای صبر و مقاومت، عزت، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت کرد.
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