جمکران میزبان اجتماع بزرگ «مثل امام شهید»در آغاز امامت حضرت مهدی(عج)

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسینآبادی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز امامت حضرت حجت(عج) و در ویژهبرنامه روز جهانی مسجد، اجتماع بزرگ «مثل امام شهید» با حضور بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر از بسیجیان سراسر کشور در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامه با محوریت تجدید عهد و پیمان با امام زمان(عج) و نائب برحق ایشان برگزار میشود و بسیجیان حاضر در این اجتماع، بر استمرار مسیر انتظار و پایبندی به آرمانهای مهدوی تأکید خواهند کرد.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: حضور بسیجیان مساجد و محلات از نقاط مختلف کشور در مسجد جمکران، جلوهای از پیوند میان مسجد، فرهنگ انتظار و فعالیتهای مردمی در عرصه مهدویت خواهد بود.
حجتالاسلام حسینآبادی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای هشتم و نهم ربیعالاول بیان کرد: برنامههای این ایام تنها به یک اجتماع عمومی محدود نمیشود و برای اقشار، گروههای سنی و صنوف مختلف، برنامههای متنوعی در نظر گرفته شده است.
اقشار مختلف با امام زمان(عج) تجدید عهد میکنند
وی گفت: در روز نهم ربیعالاول، برنامههای تجدید عهد و پیمان اقشار و صنوف مختلف در زمانهای متفاوت در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران افزود: در این برنامهها گروههایی از آتشنشانان، پاکبانان، طلاب و دیگر اقشار و صنوف حضور خواهند یافت و با امام زمان(عج) تجدید عهد و پیمان خواهند کرد.
وی ادامه داد: پیشبینی حضور گروههای مختلف اجتماعی در این برنامهها با هدف فراهم کردن فرصت مشارکت اقشار گوناگون در آیینهای مرتبط با آغاز امامت حضرت حجت(عج) انجام شده است.
حجتالاسلام حسینآبادی تصریح کرد: برگزاری این برنامهها در زمانهای مختلف موجب میشود اقشار و مجموعههای گوناگون بتوانند متناسب با برنامه خود در مسجد مقدس جمکران حضور پیدا کنند و در آیین تجدید عهد با امام زمان(عج) مشارکت داشته باشند.
کودکان با زبان بازی و نمایش با مفهوم بیعت آشنا میشوند
وی با اشاره به برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان در این ایام اظهار کرد: برای این گروه سنی نیز برنامههایی متناسب با فضای فکری و نیازهای آنان طراحی شده است تا مفاهیم مهدوی و موضوع بیعت در قالبهایی قابل فهم و جذاب ارائه شود.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران افزود: اجرای نمایشهای عروسکی و برگزاری بازیهایی با رویکرد «بیعت» از جمله برنامههایی است که برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: تلاش شده است مفاهیم مرتبط با فرهنگ مهدویت و موضوع تجدید عهد با امام زمان(عج) به جای ارائه صرفاً مستقیم، در قالب برنامههای فرهنگی و سرگرمکننده برای کودکان و نوجوانان مطرح شود.
حجتالاسلام حسینآبادی ادامه داد: استفاده از ظرفیت نمایش و بازی میتواند زمینه ارتباط بهتر کودکان و نوجوانان با مفاهیم مهدوی را فراهم کند و آنان را با مفهوم بیعت و عهد با امام زمان(عج) آشنا سازد.
نشستهای تخصصی مهدویت برگزار میشود
وی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع مهدویت خبر داد و گفت: در ایام هشتم و نهم ربیعالاول، نشستهای تخصصی با محوریت موضوع «بیعت» در دو بخش ویژه بانوان و برادران برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران افزود: این نشستها با هدف پرداختن تخصصیتر به موضوع بیعت و مباحث مرتبط با فرهنگ مهدویت در این ایام برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای انتشارات کتاب جمکران بیان کرد: این مجموعه نیز در ایام آغاز امامت حضرت حجت(عج) برنامههای مختلفی را دنبال خواهد کرد که نشستهای تخصصی و برنامههای رونمایی از آثار جدید از جمله آنهاست.
حجتالاسلام حسینآبادی خاطرنشان کرد: برگزاری نشستهای تخصصی و معرفی آثار جدید، بخش دیگری از برنامههای فرهنگی پیشبینیشده در این ایام است که در کنار سایر برنامههای مهدوی اجرا خواهد شد.
برنامههای جمکران با مشارکت مجموعههای مردمی برگزار میشود
وی اظهار کرد: برای هشتم و نهم ربیعالاول مجموعهای از برنامهها برای گروههای مختلف مردم تدارک دیده شده است تا این ایام با حضور گسترده و متنوع اقشار جامعه در مسجد مقدس جمکران برگزار شود.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران افزود: در طراحی و اجرای این برنامهها از ظرفیت مجموعههای مردمی، حاکمیتی و فعالان عرصه مهدویت و انتظار استفاده شده است.
وی گفت: تنوع برنامهها با توجه به گروههای مختلف مخاطبان در نظر گرفته شده و تلاش بر این بوده است که هر یک از اقشار جامعه بتوانند متناسب با شرایط و علایق خود در برنامههای این ایام حضور پیدا کنند.
حجتالاسلام حسینآبادی تأکید کرد: محور مشترک این برنامهها، تجدید عهد و پیمان با امام زمان(عج) است و امیدواریم اقشار مختلف مردم در این روز مهم با حضور در آستان مقدس مسجد جمکران، پیوند خود را با فرهنگ انتظار و امام عصر(عج) تجدید کنند.
قم- معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران از برگزاری ویژهبرنامه روز جهانی مسجد همزمان با آغاز امامت حضرت حجت(عج) با حضور بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر از بسیجیان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسینآبادی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز امامت حضرت حجت(عج) و در ویژهبرنامه روز جهانی مسجد، اجتماع بزرگ «مثل امام شهید» با حضور بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر از بسیجیان سراسر کشور در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.
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