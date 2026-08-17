به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست صمیمی با اعضای جامعه قرآنی استان، ضمن مرور خاطرات دوران اسارت و انس با آیات الهی در آن روزهای سخت، بر لزوم گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه و حمایت جدی از موسسات، حافظان و فعالان این عرصه تاکید کرد.

وی با تاکید بر اهمیت ترویج معارف الهی در جامعه اظهار داشت: توسعه محافل قرآنی و حمایت مادی و معنوی از فعالان این عرصه، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فرهنگی مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: ما در مجموعه استان وظیفه داریم با تسهیل‌گری و پشتیبانی از موسسات قرآنی، زمینه را برای انس بیشتر نسل جوان و نوجوان با کلام‌الله مجید فراهم کنیم تا جامعه در برابر هجمه‌های فرهنگی بیمه شود.

استاندار یزد با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات مناسب برای فعالیت‌های قرآنی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تقویت زیرساخت‌های آموزشی و قرآنی در سطح شهرستان‌ها انجام خواهد شد تا هیچ استعدادی به دلیل کمبود امکانات از مسیر حفظ و قرائت باز نماند.

بابایی در ادامه به بیان خاطراتی از دوران اسارت خود پرداخت و گفت: انس با قرآن در زندان‌های بعثی، تنها پناهگاه و مایه آرامش اسرا بود.

بابایی با اشاره به شرایط سخت برگزاری جلسات مذهبی در اردوگاه‌ها افزود: تجمع ما کاملاً ممنوع بود، اما با تمامی سختی‌ها این فریضه را به انجام می‌رساندیم.

استاندار یزد به آغاز مسیر حفظ قرآن در اسارت اشاره کرد و یادآور شد: پس از آن اتفاق، حفظ قرآن را شروع کردم و در همان دوران حدود سه و نیم جزء را حفظ شدم.

بابایی با تشریح حال و هوای معنوی آن روزها خاطرنشان کرد: بهترین فرصت برای تمرکز روی آیات، صبح‌ها قبل از نماز بود.

بابایی با اشاره به سن کم خود در زمان اسارت تصریح کرد: وقتی اسیر شدم هنوز ۱۶ سالم کامل نشده بود و در مقطع دوم دبیرستان تحصیل می‌کردم که در نزدیکی بصره به اسارت درآمدم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های پس از آزادی اشاره کرد و گفت: در سال‌های ابتدایی بازگشت، توفیق شرکت در مسابقات قرآنی داشتم و یک مهد قرآن و دارالتحفیظ را پایه‌گذاری کردیم.

بابایی در پایان با تقدیر از تداوم جلسات خانگی قرآن خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز نیز جلسات محلی و خانوادگی قرآن با حضور اساتید در سطح استان با قوت برقرار است و قطعاً برکات این محافل، مسیر توسعه، پیشرفت و تعالی استان را روشن‌تر خواهد کرد.