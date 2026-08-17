به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: اوضاع در ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا بحرانی و وخیم است؛ سیل خبرها در مورد خودکشی افسران آمریکایی مستقر در ناو آبراهام لینکلن، رسانه‌های جهانی را دربر گرفته است. از دیگر سو، سناتورها و کنگره‌نشینان آمریکایی درصدد استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به سبب شکست در جنگ با ایران هستند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا معتقد است: وقتی پیت هگست نامزد تصدی وزارت جنگ آمریکا شد، همه می‌دانستند که او کاملا بی‌کفایت است. اکنون ملوانان شجاع ما بهای آن را به طرز وحشتناک و غیرقابل تصوری می‌پردازند. پیت هگست باید فورا اخراج شود.

اشاره فرمانده دموکرات‌های سنا به ماجرای خودکشی‌های سریالی افسران نیروی دریایی ارتش آمریکا در روی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به سبب شرایط وخیم روی این ناو است. چند روز پیش گاردین گزارش داد که در پی فشارهای شدید روانی در ناو آبراهام لینکلن، چندین ملوان اقدام به پریدن از عرشه به دریا کرده‌اند و چندین اقدام به خودکشی در این ناو خنثی شده است. گزارش‌ها از دوش‌های کپک‌زده، سرویس‌های بهداشتی و ماشین‌های لباسشویی خراب، کمبود آب گرم و اقلام اولیه بهداشتی در ناو لینکلن حکایت دارد. آمریکا قصد دارد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن را به خاورمیانه اعزام کند تا طبق برنامه‌ای که از قبل تعیین شده بود، جایگزین ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شود. این خبر را وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی مطلع از جزئیات گزارش داده است. این در حالی است که اعضای کنگره درباره مدت طولانی حضور خدمه این ناو هواپیمابر در خاورمیانه بدون فرصت استراحت و تجدید قوا که از ۲۵۰ روز فراتر رفته است انتقادهایی مطرح کرده‌اند.

لینکلن چگونه از رده خارج شد؟

به گزارش نیویورک تایمز، مشکلات پشتیبانی و تدارکاتی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن زمانی آغاز شد که ایران در ابتدای جنگ آسیب شدیدی به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین وارد کرد و این پایگاه را که نیروی دریایی آمریکا دهه‌ها به آن متکی بود از رده خارج ساخت. با توجه به آسیب‌پذیری سایر بنادر خلیج فارس در برابر حملات ایران، پنتاگون مرکز اصلی پشتیبانی منطقه‌ای خود را به دیگو گارسیا منتقل کرد؛ جزیره‌ای در فاصله تقریبی چهارهزار کیلومتری از گروه‌های رزمی ناو هواپیمابر آمریکا که در دریای عمان مستقر هستند. این مسیر تدارکاتی بسیار طولانی‌تر، منجر به کمبود تجهیزات و بروز مشکلات پشتیبانی در ناوهای هواپیمابری شد که از عملیات علیه ایران پشتیبانی می‌کردند. ناو لینکلن اکنون نزدیک به ۹ ماه را بدون توقف در دریا گذرانده است، آن هم در میان گزارش‌هایی که از کمبود اقلام اولیه و تنزل روحیه و سلامت روان خدمه حاکی است.

غذای در حال سرو در آبراهام لینکلن

یک ملوان حاضر در ناو جنگی آبراهام لینکلن، تصویری از غذاهای سرو شده در این ناو را برای یکی از اعضای خانواده‌اش ارسال کرد و گفت که این غذای اندک، قوت غالب روزانه ملوانان آمریکایی است. این ملوان گفت که به خدمه اطلاع داده شده که غذاها با هم مخلوط شده‌اند و افزود که لوبیاها از جمله بدترین غذاهایی بودند که تا به حال چشیده است. از سوی دیگر، پیام‌های متنی که توسط آرون پارناس، روزنامه‌نگار، از یک ملوان در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به دست آمده، شرایط رو به وخامت را در طول مدت طولانی استقرار این ناو که به عملیات علیه ایران مرتبط است، توصیف می‌کند. این ملوان از کمبود غذای تازه و مایحتاج اولیه خبر داد و گفت که خدمه سه ماه بدون شیر بوده‌اند و به جز گوشت، غذای تازه کمی دریافت کرده‌اند، در حالی که برخی محموله‌ها فاسد شده‌اند.

ناو لینکلن؛ رسوایی فرسودگی نیروهای آمریکایی

گزارش‌ها درباره وضعیت سلامتی نیروهای آمریکایی در ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن، کنگره و خانواده این نیروها را بر آن داشته تا تحقیقات جدیدی را در این باره انجام دهند، تحقیقاتی که به نظر می‌رسد پایانی ندارد حتی با وجود آنکه دولت روز جمعه اعلام کرد این ناو در حال بازگشت به آمریکاست. نشریه هیل در گزارشی نوشت خبر بازگشت این ناو، سرپوشی بر بیش از ۲۶۵ روز عملیات خسته‌کننده و بی‌وقفه و بی‌نتیجه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و در جنگ علیه ایران است. این در حالی است که بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، گزارش‌هایی درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان در اعضای ناو یواس‌اس آبراهام لینکلن منتشر شده است، در حالی که خدمه آن در طول عملیات علیه ایران، بیش از ۲۰۰ روز را بدون توقف در دریا سپری کرده‌اند. ارتش آمریکا که اصرار دارد این گزارش‌ها نادرست است، در حال اعزام ناو یواس‌اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است، اما به نظر می‌رسد حتی اعلام این خبر نیز باعث آرام شدن و تسکین قانون‌گذاران آمریکا و خانواده نظامیانی که روی این ناو خدمت می‌کنند، نشده است، زیرا آنها از شنیدن خبر تلاش دو ملوان برای پریدن به دریا به دلیل شرایط وحشتناک کاری روی این ناو، بسیار متاثر شده‌اند.

آندریا گلداستین، مدیر سابق بخش مقاومت نیروهای دریایی در دوران ریاست جمهوری بایدن درباره بازگشت ناو لینکلن گفت: این امر بی‌سابقه است. این ناو بیشتر از همیشه ماموریت انجام نداده است اما به نظر می‌رسد خدمه آن از زمان بازگشت به خانه، ناامید شده‌اند و گویا پایانی را برای جنگ نمی‌بینند. این تاثیر روانی عدم اطمینان است. وی که مسئول بررسی و ارزیابی سلامت روان نیروها و جلوگیری از خودکشی، آسیب‌های روانی و جنسی و مسائل دیگری از این قبیل است، افزود: ماهیت یکنواخت خدمت در ناو شامل خواب محدود و تغذیه ناکافی است. اغلب نیروها خواب خوبی ندارند و حتی برخی آنان نور خورشید را به خوبی نمی‌بینند و همین شرایط را دشوار می‌کند.

این در حالی است که دولت تلاش کرده تا این روایت‌ها را کم‌رنگ کند. اخیرا پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا تلاش کرد با انتشار تصاویری از خدمه ناو آبراهام لینکلن، وضعیت بحرانی این ناو را عادی نشان دهد. وی با انتشار پیامی تصویری مدعی شد گزارش‌هایی را از وضعیت نیروهای تروریستی آمریکا در خطوط مقدم سنتکام و به خصوص وضعیت ناو آبراهام لینکلن دریافت کرده است و ماموریت آنان را به عنوان ماموریتی تاریخی توصیف کرد. هگست هیچ اشاره‌ای به گزارش‌ها درباره کمبود مایحتاج و مواد غذایی مورد نیاز نظامیان شاغل روی این ناو و وضعیت وخیم سلامت روان آنها نکرد.

دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا نیز نگرانی خانواده نظامیان آمریکایی ناو لینکلن درباره شرایط وخیم روانی نیروها را رد و اعلام کرد آنها شرایط بدی ندارند و این ناو در حال حاضر یا اندکی بعد به سمت آمریکا می‌رود و با ناو دیگری جایگزین می‌شود. وی همچنین در پاسخ به پرسشی در این باره که این ناو مدت زمان زیادی در حال خدمت در خاورمیانه بوده است، گفت: نه، نه، نه، اصلا به اندازه کافی طولانی نبوده است. هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: ناو لینکلن در راستای یک چرخش برنامه‌ریزی شده به آمریکا بازمی‌گردد و جزئیات این برنامه به زودی اعلام می‌شود. وی تاکید کرد این ناو به دلیل ادامه ماموریت مدت زمان زیادی به کار گرفته شد. وی که در ماه آوریل و در پی اخراج جان فلان، وزیر سابق نیروی دریایی، عهده‌دار سمت سرپرستی این وزارتخانه شده است، افزود: یکی از سخت‌ترین جنبه‌های این جنگ این است که ما عامدانه نظامیان خود را در مسیری دشوار و مضر قرار می‌دهیم و حتی سخت‌تر از آن این است که حتی با بهترین طراحی و ارتباطات، تغییر و عدم اطمینان در جنگ، همواره نقشی کلیدی ایفا می‌کند. او رسانه‌ها را به تلاش برای نشان دادن نظامیان آمریکایی به عنوان قربانی متهم کرد و این در حالی است که اجازه درمان مشکلات روانی برخی نیروها را صادر کرده است.

کائو تصریح کرد: با افزایش تهدیدهای عملیاتی، تماس نیروها با خانواده‌هایشان محدود شد. جنگ ادامه یافته و روال عادی مختل شده است. سربازان ما خسته شده‌اند اما هرگز دست از نبرد برنداشتند. این در حالی است که بسیاری از اعضای خانواده‌های خدمه این ناو نگران خستگی مفرط، روحیه پایین و سلامت روان افراد حاضر در کشتی هستند، زیرا به نظر می‌رسد ماموریت این ناو در دریا در طول جنگ جاری با ایران دو بار تمدید شده است و پایان مشخصی برای آن دیده نمی‌شود. علاوه بر نگرانی‌های مربوط به سلامت روان، اعضای خانواده خدمه این ناو به طور مکرر نگرانی خود را در مورد شرایط زندگی و تامین غذا در این ناو ابراز کرده‌اند. مقامات اعلام کردند که اوایل این ماه، یک ملوان پس از سقوط از روی ناو لینکلن به دریا نجات یافت. به گفته یکی از مقامات، این ملوان آسیبی ندید و نیروی دریایی این حادثه را یک مورد مربوط به سلامت روان تلقی کرد. با این حال، ترامپ تروریست و دروغگو منکر این وضعیت فاجعه‌بار در ناو هواپیمابر و نیز نگرانی شدید خانواده‌های خدمه آن شده است.