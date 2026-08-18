آغاز اجرای برنامه راهبردی پیشرفت در روستای «چنار سفلی» اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظریدوست ظهر سه شنبه در جلسه بررسی راهکارهای اشتغالزایی روستای چنار سفلی اظهار کرد: روستای چنار سفلی با جمعیتی افزون بر سه هزار و ۸۰۰ نفر از نقاط پرجمعیت استان محسوب میشود که متاسفانه با وجود این ظرفیت انسانی در سالهای گذشته آنگونه که شایسته است به حوزه اقتصاد و اشتغال آن توجه نشده است.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکردها برای رفع دغدغههای معیشتی اهالی، افزود: مدیریت شهرستان برای جبران عقبماندگیها و حل مشکلات این روستا عزم جدی دارد و در همین راستا برنامه راهبردی پیشرفت چنار سفلی که مورد تایید استانداری همدان نیز قرار گرفته بهعنوان نقشه راه اجرایی خواهد شد.
فرماندار اسدآباد تصریح کرد: این برنامه جامع حوزههای متعددی از جمله اقتصاد، کشاورزی، اشتغال، ورزش، آموزش، ایجاد بازارچه محلی، تقویت برنامههای فرهنگی و مذهبی، تقویت پایگاه بسیج و شناسایی و پرورش جوانان مستعد را در بر میگیرد و دستگاههای اجرایی مکلف به عملیاتی کردن آن هستند.
نظریدوست با اشاره به اولویتهای اقتصادی این طرح گفت: شناسایی ظرفیتهای بومی و هدایت نیروی کار به سمت فعالیتهای تولیدی، صنایع تبدیلی، دامداری و کشاورزی مدرن از محورهای اصلی است.
وی افزود: همچنین مقرر شده است از ظرفیتهای حمایتی «بنیاد برکت» و «بنیاد علوی» برای تسهیل در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان و کارآفرینان این روستا بهرهگیری شود.
قرماندار اسدآباد در پایان خاطرنشان کرد: تحقق تحول در چنار سفلی نیازمند تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت خود اهالی است و امیدواریم با اجرای این برنامههای عملیاتی شاهد شکوفایی اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم در آیندهای نزدیک باشیم.
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