قطار اردبیل–تهران از اوایل ماه آینده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر صفری ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم معارفه سرپرست مدیریت راه آهن اردبیل در گفتگو با خبرنگاران از برقراری قطار مسافری اردبیل–تهران از اوایل ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: راه آهن اردبیل- میانه گامی مؤثر در رونق اقتصادی و حمل ونقل بار و مسافر در منطقه می باشد.

وی افزود: با پیگیری های مسئولان ارشد استانی، مدیران راه آهن و همکاران در مجموعه راه آهن منطقه، مقرر شده است که قطار اردبیل–تهران از اوایل ماه آینده به صورت منظم راه اندازی شود و پیش بینی می شود استقبال مطلوبی از آن بهعمل آید.

مدیرکل راه آهن منطقه شمال غرب کشور در تشریح زمان حرکت این قطار گفت: قطار ساعت حدود ۷ تا ۸ صبح از اردبیل به سمت تهران حرکت خواهد کرد و مسیر برگشت نیز حدود ۷ تا ۸ عصر از تهران به مقصد اردبیل خواهد بود. این زمان بندی امکان استفاده کارکنان، مسافران و بازاریان را برای سفرهای کاری و تجاری فراهم میکند.

صفری در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بلیت قطار تصریح کرد: درجه بندی واگن ها به گونه ای است که قطارهای با قیمت مناسب تر نیز می توانند در این محور تردد کنند. قطار پیش بینی شده دارای قیمتی متعادل و منطقی است و نه گران و نه بسیار ارزان خواهد بود؛ بنابراین انتظار استقبال خوبی از آن وجود داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از هفته آینده، قطارهایی مشابه سایر استان هایی که هم اکنون در این مسیر تردد دارند، از ایستگاه اردبیل اعزام خواهند شد.