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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

مرگ ۱۰ نفر در تصادف اتوبوس توریستی در برزیل

مرگ ۱۰ نفر در تصادف اتوبوس توریستی در برزیل

اداره آتش نشانی ایالت ریو دو ژانیرو برزیل روز دوشنبه اعلام کرد که حداقل ۱۰ نفر پس از واژگونی یک اتوبوس توریستی در نزدیکی شهر پتروپولیس در ایالت ریو دو ژانیرو در جنوب شرقی برزیل کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق اطلاعیه اداره آتش نشانی، این تصادف حدود ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت محلی رخ داد. این اتوبوس حامل ده‌ها گردشگر بود و در جاده‌ای کوهستانی در نزدیکی پتروپولیس در حال حرکت بود.

آتش نشانان هنگام رسیدن به محل حادثه، ۸ نفر را مرده یافتند و مجروحان را به چندین بیمارستان نزدیک منتقل کردند. دو نفر دیگر بعداً بر اثر جراحات وارده جان باختند.

هینگو هامس، شهردار پتروپولیس، این حادثه را یک تصادف رانندگی بزرگ توصیف کرد و گفت که این شهر یک عملیات نجات گسترده با مشارکت تیم‌های پزشکی اورژانس، آتش نشانان و پلیس بزرگراه فدرال آغاز کرده است.

پلیس بزرگراه فدرال برزیل اعلام کرد که این اتوبوس از بلو هوریزونته، مرکز ایالت همسایه میناس گرایس، حرکت کرده و به سمت سواحل شهر ریودوژانیرو در حرکت بوده است.

پلیس تحقیقات در مورد علت تصادف را آغاز کرده است.

کد مطلب 6919259

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