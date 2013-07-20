نرخ تبدیل انواع شالی به برنج در آمل افزایش یافت

عباس علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 80 درصد نرخ تبدیل انواع شالی به برنج در شالیکوبی های شهرستان آمل در سال زراعی امسال در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش نرخ شالیکوبی دارن شهرستان آمل از سوی اداره بازرگانی و متناسب با شرایط تورمی جامعه برای این قشر اعمال شده است.

زمانی به نرخ اعلام شده از سوی اداره بازرگانی آمل به صنف شالیکوبی داران این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: تبدیل هر کیلوگرم شالی به برنج در شالیکوبی های سنتی هزار ریال و در شالیکوبی های مدرن هزار و70 ریال تعیین شده است.

رئیس اداره بازرگانی آمل تصریح کرد: حدود 170 شالیکوبی دارای پروانه بهره برداری از این اداره و جهاد کشاورزی آمل موظف به نصب و رعایت نرخ نامه تعیین شده و ارائه قبض دریافت کارمزد به شالیکاران هستند.

زمانی اضافه کرد: البته هزینه تبدیل شالی های سرتاش به دلیل رطوبت بالا و صرف زمان بیشتر در خشک کن ها، مبلغ 50 ریال به نرخ تعیین شده افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه فرآورده های مراحل تبدیل شالی به برنج از سوی شالیکوبی داران باید به کشاورزان تحویل و یا بهای آن پرداخت شود، ادامه داد: هزینه دوکوب سبوس به ازای هر کیلوگرم 70 ریال تعیین شده که در صورت تمایل شالیکار به مبلغ کارمزد اضافه خواهد شد.

رئیس اداره بازرگانی آمل، از شالیکاران تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا عدم رعایت نرخنامه توسط شالیکوبی داران با تلفن گویای 124 ستادخبری واحد بازرسی این اداره گزارش دهند.



شهرستان آمل با حدود 38 هزارهکتار شالیزار و تولید سالانه بیش از 220هزار تن برنج سفید از منطق مهم تولید این محصول در کشور است.

