زنده دل: جزیره استخر لاهیجان با همکاری میراث فرهنگی ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زندهدل در نشست با اصحاب رسانه، به تشریح آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، فرهنگی و گردشگری این شهر پرداخت و با اشاره به رسیدگی به وضعیت خیابانهای سطح شهر، اظهار کرد: تقریباً حدود ۷۰ درصد خیابانهای شهر لاهیجان روکشآسفالت شده است و بسیاری از مسیرهای اصلی مورد رسیدگی کامل قرار گرفته و چالش جدی در این حوزه وجود ندارد.
زندهدل با بیان اینکه شهر لاهیجان بهعنوان یک شهر گردشگرپذیر نیازمند توجه ویژه به نورپردازی شهری است، تصریح کرد: اگرچه بحث روشنایی در حیطه وظایف مستقیم شهرداری نبود، اما با توجه به تأثیر آن در رونق اقتصاد شهر، حدود ۷۰ درصد خیابانهای شهر نورپردازی شده و این پروژه تا پایان سال به اتمام میرسد.
شهردار لاهیجان با تأکید بر لزوم حفظ بافت تاریخی و سنتی شهر، خاطرنشان کرد: بدون دریافت کمکی از بازآفرینی شهری، عملیات سنگفرش و کفسازی بافت تاریخی شهر تقریباً به اتمام خواهد رسید و لاهیجان در این حوزه جزو اولین شهرستانهای استان گیلان محسوب میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهر، از آماده سازی مراکز ورزشی و غذایی در تالاب حاجیآباد خبر داد و گفت: این مجموعه با استقبال مردم مواجه شده و امروز بهعنوان مرکزی برای ورزش و تفریح مورد استفاده قرار میگیرد.
زندهدل از تسریع در اتمام پروژه ساخت پل عاقلیه خبر داد و افزود: این یکی از مهمترین پروژههای شهرداری است که با تمام قوت تصمیم داریم امسال به پایان برسانیم تا مشکل ترافیک این نقطه از شهر مرتفع شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت جزیره استخر لاهیجان، گفت: این جزیره اکنون به طور کامل تحویل شهرداری شده و طرح آن با همکاری میراث فرهنگی به اتمام رسیده و آماده مناقصه برای احداث مجموعه رستوران جهت استفاده عموم مردم است.
شهردار لاهیجان به وضعیت ساختمان باغ نارنج نیز اشاره کرد و افزود: سالها سه ساختمان تاریخی و مخروبه در این محل وجود داشت که با حل اختلاف و توافق بین شهرداری و بهزیستی، آن را تحویل گرفتیم و قرار است بازسازی و بهصورت یک کافهکتاب آماده شود.
زندهدل با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی در شهر، گفت: در لاهیجان برنامههای فرهنگی متعددی مانند جشنواره تئاتر خیابانی برگزار میشود، اما هیچ سالن و فرهنگسرایی در سطح شهر وجود نداشت. شهرداری با توجه به هزینه بالای اتمام مجتمع فرهنگی، به شرط واگذاری بهرهبرداری، عملیات تکمیل آن را آغاز خواهد کرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت مرکز دفع زباله تموشل، اظهار داشت: بسیاری از معضلات این مرکز حل شده و امروز بوی نامطبوع در آن منطقه وجود ندارد. انتقال شیرابه به زمینهای کشاورزی و رودخانه تقریباً کنترل شده و هماکنون در حال ساخت یکی از تصفیهخانههای بزرگ استان گیلان هستیم.
شهردار لاهیجان به فعالیتهای ورزشی شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: ایجاد زمین ورزشی در پارک رفتگر، پارک جانبازان، تالاب حاجیآباد، عاقلیه و ایجاد روشنایی در زمین ورزشی تختی از جمله این اقدامات است.
زندهدل در پایان به تفاهم اخیر خواهرخواندگی لاهیجان با شهر اردبیل و سیسیان ارمنستان اشاره کرد و گفت: این مراسم بین شهرها مرسوم است و برند محسوب میشود. پس از امضای این تفاهمنامه، دو شهر در حوزههای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی پیگیریهایی خواهند داشت که زمینهساز فرصتهای خوبی برای هر دو شهر خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای لاهیجان، خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرها مشتاق ارتباط و تعامل با لاهیجان هستند و این مراسمات، هویت و جایگاه شهر را در ایجاد اعتبار بینالمللی بالاتر خواهد برد.
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