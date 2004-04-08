بيش از 615 هزار سهم در بورس تهران عرضه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، از اين تعداد سهام عرضه شده در بورس تهران ، 598 هزار و 179 سهم به شركت سالمين تعلق داشت كه از سوي سازمان خصوصي سازي به وكالت از سازمان صنايع ملي ايران در بورس عرضه شد.
قيمت سهام شركت سالمين حدود يك ميليارد و 29 ميليون و 615 هزار و 71 ريال بود.
17 هزار و 316 سهم شركت پتروشيمي اراك به قيمت 113 ميليون و 931 هزار و 964 ريال از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي در بورس عرضه شد.
بورس تهران اين هفته شاهد عرضه 615 هزار و 495 سهم شركت هاي دولتي به قيمت يك ميليارد و 143 ميليون و 574 هزار و 35 ريال بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، از اين تعداد سهام عرضه شده در بورس تهران ، 598 هزار و 179 سهم به شركت سالمين تعلق داشت كه از سوي سازمان خصوصي سازي به وكالت از سازمان صنايع ملي ايران در بورس عرضه شد.
کد مطلب 69196
نظر شما