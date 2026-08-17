کاظمی: مجلس شورای اسلامی، شریک راهبردی دولت در تحول مدارس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش در دومین روز از سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور که با حضور اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن خیرمقدم به نمایندگان مردم در خانه ملت، این نشست را فرصتی برای هم‌افزایی جهت آغاز سال تحصیلی موفق دانست.

تعامل سازنده مجلس شورای اسلامی و دولت؛ فرصتی کم‌نظیر برای آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حمایت‌های ارزشمند کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد: نگاه ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران، شخص رئیس‌جمهور، وزرای دولت و توجه سازمان برنامه و بودجه، فضایی امیدبخش برای نظام تعلیم و تربیت فراهم آورده است. تعامل فعلی میان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری دستگاه تعلیم و تربیت در این دوره، یکی از بهترین فرصت‌های تاریخی برای حل چالش‌های این حوزه است.

کاظمی افزود: مجلس شورای اسلامی در دو سال اخیر کمک‌های شایانی به ما داشته است؛ از حل مسائل منطقه‌ای گرفته تا جذب منابع مسئولیت‌های اجتماعی و پیگیری دغدغه‌های کلان ملی که همه این‌ها فرصت‌های ارزشمندی برای تحقق اهداف آموزشی است.

رشد جهشی بودجه؛ محصول حمایت قوه مقننه

وی با تأکید بر نقش کلیدی ریاست مجلس شورای اسلامی در حمایت از آموزش و پرورش، گفت: توجه ویژه ریاست مجلس شورای اسلامی به دستگاه تعلیم و تربیت بسیار راهگشا بوده است. با کمک و تدبیر اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ، موفق شدیم رشد ۶۷ درصدی بودجه در سال ۱۴۰۴ و ۴۷ درصدی بودجه در سال ۱۴۰۵ را محقق کنیم که این امر نتیجه توجه ویژه مجلس شورای اسلامی به آینده کشور است.

عزم راسخ برای آغاز سال تحصیلی مقتدرانه

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: برای رسیدن به یک درک مشترک جهت شروعی قدرتمند گرد هم آمده‌ایم. نگاه ما به گذشته و تجربیات ارزشمند نظام تعلیم و تربیت، نشان‌دهنده اقتدار مااست؛ به‌طوری که در دوره‌های گذشته توانستیم با سناریوهای مختلف، جریان آموزش را حفظ و امتحانات را با موفقیت برگزار کنیم که اگر این اراده نبود، کشور با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شد.

کاظمی در پایان بر ضرورت تلاش شبانه‌روزی برای ادای دین به شهدا و امام شهدا، در مسیر خدمت به دانش‌آموزان کشور تاکید کرد.