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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

حجم آب سدهای آذربایجان غربی به ۱۵۰۱ میلیون مترمکعب رسید

حجم آب سدهای آذربایجان غربی به ۱۵۰۱ میلیون مترمکعب رسید

ارومیه - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: حجم آب سدهای استان با ۵۸ درصد پرشدگی به هزار و ۵۰۱ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجبد رستگاری در این زمینه با اشاره به حجم آب مخازن سدهای استان نیز گفت: در حال حاضر سدهای استان با رشد ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۰۱ میلیون مترمکعب آب دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی همچنین درصد پرشدگی سدهای استان را نیز ۵۸ درصداعلام کرد و یادآور شد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد بود.

وی سد بوکان با ۴۳۹ میلیون مترمکعب، سد سردشت با ۲۱۹ میلیون مترمکعب و سدشهرچای با ۱۵۹ میلیون مترمکعب به ترتیب پر آب‌ترین سدهای استان گزارش شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: براساس آخرین پایش در ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، دریاچه ارومیه ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب دارد.

رستگاری با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در سال آبی جاری افزود: تراز فعلی دریاچه ۱۲۷۰.۷۹ متر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۶۹.۶۷ متر بود.

وی ادامه داد: وسعت فعلی دریاچه نیز ۲۴۸۷ کیلومتر مربع است که در سال گذشته ۵۵۲ کیلومتر مربع بود و آمارهای مقایسه‌ای افزایش ۱۹۳۵ کیلومتر مربعی را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6917131

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