۲۲ مدرسه در نوشهر بهسازی و تجهیز شد

داریوش لهراسبی در گفت وگو با خبرنگار مهر از بهسازی و تجهیز ۲۲ مدرسه این شهرستان با صرف بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار خبر داد و گفت: توسعه فضاهای آموزشی، ایمنسازی مدارس و ارتقای امکانات آموزشی از اولویتهای این مجموعه در یک سال گذشته بوده است.
لهراسبی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه عمرانی آموزش و پرورش نوشهر اظهار کرد: در یک سال اخیر ۲۲ مدرسه شهرستان با اعتباری بیش از ۱۳ میلیارد تومان بهسازی و تجهیز شدهاند تا شرایط مناسبتری برای تحصیل دانشآموزان فراهم شود.
وی افزود: در کنار بهسازی مدارس موجود، احداث مدارس جدید از جمله مدارس بوعلیسینا و نصرت نیز دنبال شده و برای محوطهسازی و ایمنسازی کانونهای آموزشی شهرستان نیز اعتبارات قابل توجهی اختصاص یافته است.
مدیر آموزش و پرورش نوشهر با بیان اینکه ارتقای زیرساختهای آموزشی تنها بخشی از اقدامات انجام شده در این شهرستان است، ادامه داد: حمایت از خانوادهها و مدارس نیز در دستور کار قرار داشته و طی این مدت ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات حمایتی به خانوادهها پرداخت شده است.
لهراسبی همچنین به اقدامات حوزه پرورشی و سلامت روان دانشآموزان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح ملی «نماد» در مدارس نوشهر به کاهش ۷۵ درصدی آسیبهای اجتماعی از جمله اقدام به خودکشی در میان دانشآموزان منجر شده است.
وی افزود: در حوزه پرورشی نیز ۲۰ دانشآموز نوشهری موفق به کسب رتبه در مسابقات کشوری شدند که این موفقیت بیانگر ظرفیتهای دانشآموزان شهرستان است.
مدیر آموزش و پرورش نوشهر با اشاره به اقدامات نظارتی این مجموعه گفت: نظارت بر شهریه مدارس، کاهش تخلفات اداری و اجرای برنامههای مرتبط با عدالت آموزشی از دیگر محورهای فعالیت آموزش و پرورش نوشهر بوده است.
لهراسبی کسب رتبه برتر نوشهر در شورای آموزش و پرورش استان را حاصل مجموعه این اقدامات دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین و همراهی دستگاههای اجرایی نقش مهمی در اجرای طرحهای عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی داشته است.
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