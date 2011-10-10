هواداران فولاد برای حمایت از تیم ملی به تهران می روند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران عصر روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران در دیداری حساس از مرحله مقدماتی جام جهانی به مصاف بحرین می رود.

این بازی برای هر دو تیم از حساسیت زیادی برخوردار است و با توجه به میزبانی تیم کشورمان، لزوم حمایت همه جانبه از ملی پوشان قدرتمند ایران به خوبی مشخص است.



در این راستا و به درخواست مسئول واحد فرهنگی سازمان لیگ و موافقت مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان، گروهی از هواداران فولاد برای تشویق ملی پوشان و حمایت از آنها عازم تهران می شوند.



ساسان سیاح طاهری مدیر کانون هواداران فولاد خوزستان نیز در این خصوص گفت: باشگاه فولاد همواره از حامیان اصلی تیمهای ملی بوده و این بار نیز به مانند گذشته، حضور پر رنگی در دیدار با بحرین خواهد داشت.



طاهری در این زمینه توضیح داد: هواداران فولاد دوشنبه شب با چند دستگاه اتوبوس از اهواز عازم تهران می شوند تا عصر سه شنبه در ورزشگاه آزادی حضور یافته و همگام با سایر هواداران، این تیم را در راه صعود به جام جهانی یاری کنند.



وی افزود: تمام هماهنگیهای لازم برای این سفر توسط کانون هواداران باشگاه فولاد خوزستان انجام شده است. همچنین لیدر رسمی تیمهای ملی و خود من نیز همگام با این افراد در ورزشگاه آزادی حضور یافته و از تیم ملی فوتبال کشورمان حمایت خواهیم کرد.



کاروان هواداران فولاد خوزستان سه شنبه شب و پس از دیدار با بحرین ، تهران را ترک و به اهواز مراجعت می کند.