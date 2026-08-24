عبدالرحیم انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تواف عربستان، ترکیه و پاکستان، اظهار داشت: به تدریج با مشخص شدن ناکامی آمریکا در تامین امنیت متحدان عرب خود در حاشیه جنوبی خلیج فارس و افزایش نگرانی اعراب، آنها و در راس‌شان عربستان سعودی، به این فکر افتاده اند تا امنیت خود را از مسیرهای جایگزین تامین نمایند. سعودی ها البته در سال های اخیر یک پیمان دفاعی دوجانبه را با پاکستان امضا کرده بودند که بر اساس آن طرفین متعهد بودند در صورت حمله به هر کدام از این دو کشور، دیگری به کمک او بشتابد؛ توافقی که البته با درگیری هند و پاکستان مشخص شد اعتبار چندانی ندارد، زیرا عربستان بجای آنکه به هواخواهی پاکستانی ها وارد معرکه نظامی شود، صرفا طرفین را به خویشتنداری دعوت کرد.



وی ادامه داد: در هفته های گذشته نیز سران سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان در مملکت سعودی گرد هم جمع شدند و توافقی را امضا کردند که توافق مکه نام گرفت. در این توافق نیز آمده است که حمله به هرکدام از این سه کشور، حمله به دو کشور دیگر نیز محسوب میشود و اعضا باید از یکدیگر حمایت کنند. این توافق نیز علیرغم تبلیغات فراوان، گویا چندان جدی تلقی نشده است، زیرا پس از امضای آن، تاسیسات نفتی و فرودگاهی عربستان بارها توسط یمنی ها مورد اصابت قرار گرفت و شاهد هیچ واکنشی از سوی پاکستان و ترکیه نبودیم.



کارشناس مسائل بین الملل گفت: سعودی ها البته راه پیوستن به توافق مکه را برای دیگران نیز باز گذاشته اند. یکی از کشورهایی که به توافق مکه دعوت شده، مصر است که هنوز تصمیم خاصی درباره پیوستن به آن نگرفته است، زیرا ورود به چنین پیمانی میتواند برایش پیامدهایی داشته باشد. طبیعی است که اسرائیل مخالف شکل گیری چنین ائتلافی است و مصر نیز با توجه به ضعف هایی که دارد ممکن است از طرف رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار بگیرد. برای مثال مصر مقادیر زیادی از گاز مورد نیاز خود را از فلسطین اشغالی وارد میکند، و تهدید صهیونیست ها مبنی بر قطع گاز مصر میتواند آنها را با چالش های زیادی مواجه سازد. قرار گرفتن مصر در ائتلافی که یک سوی آن ترکیه است، با توجه به تقابل های ژئوپلیتیکی آنکارا و تلاویو، این نگرانی صهیونیست ها را افزایش میدهد.



انصاری عنوان کرد: همچنین آمریکا از پیوستن مصر به ائتلافی که میتواند به تهدیدی برای اسرائیل تبدیل شود خشنود نیست، و از آنجا که دولت السیسی سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار از آمریکا کمک مالی دریافت میکند، مصر را برای پیوستن به ائتلاف مکه دچار تردید کرده است. از طرفی نیز مصر روابط خوبی با امارات دارد، در حالی که امارات و عربستان اخیرا روابط پر تنشی داشته اند، یا روابط نزدیک مصر و هند ممکن است با حضور قاهره در توافقی که پاکستانی ها در آن حضور دارند در تناقض باشد!



وی افزود: با توجه به مطالبی که ذکر شد، به نظر نمیرسد پیمان دفاعی مکه یک پیمان واقعی و عملیاتی باشد، زیرا بخش اعظمی از بار تامین امنیت در منطقه بر شانه‌های جمهوری اسلامی ایران و متحدان او است، و کشورهای منطقه نمیتوانند بدون در نظر گرفتن نقش ایران بعنوان یک قدرت منطقه ای به نتیجه ای برسند. بنده قبلا نیز گفته بودم که اعراب مسیر را اشتباه میروند و بجای طی کردن مسیرهای اشتباهی لازم است با تهران تماس بگیرند.



کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: شاید برای همین هم هست که این کشورها اکنون نیم نگاهی به ایران هم دارند، و آنطور که شبکه المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی اخیرا دعوتنامه ای برای پیوستن به این ائتلاف دریافت کرده است. این اگر نشانه ای از سر عقل آمدن این کشورها باشد امر مبارکی است، چون ایران خود نیز بارها امنیت منطقه ای با حضور کشورهای همسایه و بدون دخالت کشورهای فرامنطقه ای را پیشنهاد داده است؛ اما یقینا ایران این درخواست را مورد بررسی قرار خواهد داد تا مطمئن شود دعوت از جمهوری اسلامی با نیت درستی انجام شده یا صرفا برای نجات عربستان از حملات یمنی ها است.



انصاری خاطرنشان کرد: قطعا جمهوری اسلامی از چنین ائتلافی استقبال خواهد کرد، لیکن برای پیوستن به آن شروطی خواهد داشت. عربستان و سایر اعراب خلیج فارس میتوانند به امنیت برسند اگر خواسته های ایران مبنی بر عدم مشارکتشان در جنگ نظامی و اقتصادیِ آمریکا علیه کشورمان، و احتمالا رفع حصر یمن را برآورده سازند.