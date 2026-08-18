بررسی ۴۰۰ پرونده فعالان اقتصادی در جلسات رفع موانع تولید همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مرتضایی ظهر سه شنبه در چهارمین نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان به میزبانی شهرستان نهاوند با اشاره به استمرار برگزاری این جلسات در سطح استان اظهار کرد: پس از برگزاری ۲ نشست در مرکز استان و یک جلسه در شهرستان ملایر امروز شاهد برگزاری چهارمین نشست در شهرستان نهاوند هستیم که با هدف شناسایی و رفع چالشهای واحدهای تولیدی این منطقه ترتیب داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه حل مسائل فعالان اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی مدیریت ارشد استان است، افزود: تاکنون با محوریت استاندار همدان و همکاری موثر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری حدود ۴۰۰ پرونده فعالان اقتصادی در این سلسله جلسات مطرح و بررسی شده که خوشبختانه بخش عمدهای از آنها به نتایج ملموس و راهگشا منجر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان ضمن قدردانی از پیگیریهای فرماندار نهاوند و مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی برای برگزاری این نشست، تصریح کرد: حضور مدیران دستگاههای اجرایی در کنار فعالان اقتصادی فرصتی مغتنم برای حذف بروکراسیهای زاید و اتخاذ تصمیمات فوری در راستای حمایت از تولید است.
وی ابراز امیدواری کرد: خروجی نشست امروز در نهاوند گامی موثر در راستای تسهیل مسیر تولید و رفع موانع پیشروی کارآفرینان این شهرستان باشد.
مرتضایی در پایان ضمن تشکر از هیئترئیسه اتاق بازرگانی و مسئولان محلی شهرستان نهاوند بابت هماهنگی برای برگزاری این جلسه بر تداوم این روند تا رفع کامل دغدغههای فعالان اقتصادی در تمامی شهرستانهای استان تاکید کرد.
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