امام جمعه لیلان: دشمن به دنبال ایجاد شکاف و نارضایتی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لیلان با اشاره به مفهوم تقوا اظهار کرد: تقوا به معنای پذیرش ولایت الهی و هماهنگ کردن اراده انسان با اراده خداوند است؛ چراکه همه موجودات عالم در چارچوب اراده و ربوبیت الهی قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به حیا، عفاف و ارزش‌های دینی افزود: انسان نمی‌تواند با تکیه بر مفهوم «خویشتن‌مالکی» خود را مالک مطلق بدن و رفتار خویش بداند، زیرا انسان مالک حقیقی وجود خود نیست و همه هستی او تحت اراده و مالکیت خداوند قرار دارد.

امام جمعه لیلان با اشاره به آثار گناه و معصیت در زندگی انسان، خاطرنشان کرد: گناه می‌تواند انسان را گرفتار و از مسیر سعادت دور کند و جامعه نیز در برابر گسترش گناه و ناهنجاری‌های اخلاقی مسئولیت دارد.

راثی با بیان روایتی از حضرت عیسی(ع) درباره سرنوشت قومی که در گناه غرق شده بودند، گفت: یکی از مهم‌ترین پیام‌های این روایت، ضرورت انجام وظیفه اجتماعی در برابر منکرات است؛ انسان نباید تنها به پرهیز شخصی اکتفا کند و در برابر رفتار نادرست دیگران نیز مسئولیت خود را فراموش کند.

وی تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مهم جامعه اسلامی است و نمی‌توان در برابر منکرات اجتماعی سکوت کرد.

آمریکا درگیر بحران‌های متعدد است

امام جمعه لیلان در خطبه‌های سیاسی نماز جمعه نیز با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: جنگ نظامی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که یک طرف یا همه مسیرهای دیگر را برای تضعیف طرف مقابل طی کرده باشد یا خود درگیر بحران باشد و برای خروج از آن به عملیات نظامی متوسل شود.

وی افزود: آمریکا در شرایطی قرار گرفته که هم از ظرفیت‌های نظامی و سیاسی برای مقابله با ایران استفاده کرده و هم منافع خود در منطقه و حمایت از رژیم صهیونیستی را در معرض چالش می‌بیند.

راثی با اشاره به تحولات منطقه و اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تحولات منطقه نشان داده است که معادلات امنیتی و اقتصادی غرب آسیا پیچیده است و آمریکا و متحدانش نمی‌توانند همه تحولات را مطابق برنامه‌های خود مدیریت کنند.

خطیب جمعه لیلان با اشاره به تلاش دشمن برای تغییر رویکرد خود در قبال جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آمریکا به این نتیجه رسیده که فشار نظامی به تنهایی نتیجه مورد نظرش را به دنبال نداشته و اکنون تلاش می‌کند ماهیت تقابل را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه احتمال شکل‌گیری برخی حوادث و ناآرامی‌های داخلی وجود دارد، افزود: باید نسبت به هرگونه اقدامی که موجب ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه می‌شود هوشیار بود؛ چراکه دشمن تلاش می‌کند وحدت و انسجام ملی را هدف قرار دهد.

راثی ادامه داد: برخی جریان‌ها همچنان در فضای رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی قرار دارند، در حالی که کشور نیازمند حفظ وحدت و انسجام است.

دستگاه قضایی با اختلاف‌افکنی مقابله کند

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان لیلان از دستگاه قضایی خواست پیش از وقوع حوادث، نسبت به عوامل اختلاف‌افکن ورود کند و اظهار کرد: قوه قضائیه نباید منتظر وقوع حادثه بماند، بلکه باید در جایگاه مدعی‌العموم با مواردی که موجب تفرقه و اختلاف‌افکنی در جامعه می‌شود برخورد کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه دولت به وضعیت معیشتی مردم گفت: دولت باید به‌ویژه نسبت به وضعیت اقشار کم‌درآمد توجه بیشتری داشته باشد، چراکه دشمن نیز به مشکلات معیشتی جامعه چشم طمع دوخته است.

امام جمعه لیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع قیمت بنزین اظهار کرد: دولت باید درباره دلایل و اهداف اصلاح قیمت بنزین با مردم شفاف سخن بگوید و آثار اقتصادی و تورمی این تصمیم را نیز برای جامعه تبیین کند.

وی با طرح این پرسش که آیا در شرایط جنگی زمان مناسبی برای اصلاح قیمت بنزین است، افزود: اگر هدف از افزایش قیمت، کاهش مصرف است، باید همزمان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و تولید خودروهای کم‌مصرف نیز برنامه‌ریزی شود.

راثی ادامه داد: تجربه اصلاحات قبلی نشان داده است که افزایش قیمت به تنهایی لزوماً به کاهش مصرف منجر نمی‌شود و باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در حوزه حمل‌ونقل، خودرو و مدیریت مصرف اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع قاچاق سوخت گفت: قاچاق تنها ناشی از اختلاف قیمت نیست و ضعف مدیریت مرزی، فساد و فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته نیز در آن نقش دارد؛ بنابراین برای مقابله با قاچاق باید ریشه‌های اصلی آن شناسایی و مدیریت شود.

امام جمعه لیلان خاطرنشان کرد: اگر هدف از اصلاح قیمت بنزین تأمین منابع مالی دولت است، این موضوع نیز باید صریح و شفاف با مردم در میان گذاشته شود و پیامدهای تورمی آن مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تشدید فشار اقتصادی می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم کند.