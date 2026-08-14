به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، صرفهجویی در مصرف انرژی بهویژه بنزین باید مورد توجه جدی مردم و مسئولان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه منابع انرژی متعلق به عموم مردم است، افزود: استفاده از انرژی باید با رعایت الگوی صحیح مصرف انجام شود و همه افراد در قبال حفظ منابع کشور مسئولیت دارند.
امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت توجه به مسئله مصرف بنزین گفت: مدیریت مصرف سوخت تنها با اتخاذ تصمیمهای قیمتی امکانپذیر نیست و باید مجموعهای از اقدامات برای اصلاح الگوی مصرف در کشور دنبال شود.
مطهریاصل ادامه داد: پیش از هر تصمیمی که موجب تغییر رفتار مصرفکنندگان شود، باید زیرساختهای لازم برای استفاده از حملونقل عمومی فراهم و ظرفیت ناوگان شهری تقویت شود تا مردم امکان انتخاب جایگزین مناسب برای خودروهای شخصی را داشته باشند.
طبیعت و منابع عمومی متعلق به همه مردم است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش سفرهای تفریحی به مناطق طبیعی در روزهای اخیر، از مردم خواست هنگام حضور در طبیعت، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال محیطزیست فراموش نکنند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی افزود: طبیعت و منابع عمومی ملک شخصی افراد نیست و همه باید برای حفاظت از آن تلاش کنند؛ روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و مرتعی، ایجاد حریق و رها کردن زباله از جمله رفتارهایی است که باید از آنها جلوگیری شود.
مطهریاصل در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در کشور و آذربایجانشرقی اظهار کرد: اختلاف و دودستگی به نفع جامعه نیست و باید همه برای حفظ آرامش و انسجام اجتماعی تلاش کنند.
وی با اشاره به دولت چهاردهم گفت: مردم به دولت رأی دادهاند تا مشکلات کشور و بهویژه مسائل اقتصادی و معیشتی آنها حل شود و دولت نیز باید با قدرت در مسیر خدمت به مردم حرکت کند.
امام جمعه تبریز افزود: ما بارها از دولت حمایت کردهایم و معتقدیم باید از ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات مردم استفاده شود.
ایران از منافع خود در تنگه هرمز کوتاه نمیآید
مطهریاصل در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: این تنگه از نظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی اهمیت زیادی دارد و ایران از منافع خود در این منطقه راهبردی کوتاه نخواهد آمد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد منافع کشور در این منطقه نادیده گرفته شود و نیروهای مسلح نیز برای دفاع از منافع و امنیت کشور آمادگی کامل دارند.
امام جمعه تبریز با اشاره به تحولات منطقه و جریان مقاومت اظهار کرد: امروز جریان مقاومت در بخشهای مختلف منطقه حضور دارد و تحولات سالهای اخیر نشان داده است که معادلات منطقهای در حال تغییر است.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: آزادگان با تحمل سالها اسارت و سختی، حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند و یاد و فداکاری آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.
مطهریاصل در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حضور جوانان در نمازهای جماعت، نماز جمعه و مجالس اهلبیت(ع) تأکید کرد و گفت: نماز جمعه یکی از مهمترین این اجتماعات دینی است و باید زمینه حضور پررنگتر نسل جوان در آن فراهم شود.
وی همچنین از حضور مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان، در مراسم عزاداری دهه پایانی ماه صفر قدردانی کرد و افزود: این حضور گسترده نشاندهنده علاقه و پیوند عمیق مردم با اهلبیت(ع) است.
انتقاد از برخی رویکردهای فرهنگی به نام هنر
امام جمعه تبریز در ادامه با انتقاد از برخی اظهارنظرها و برنامههای فرهنگی که به نام هنر مطرح میشوند، خاطرنشان کرد: هر سخن و رفتاری را نمیتوان صرفاً با عنوان هنر توجیه کرد و در این زمینه باید به باورها و حساسیتهای جامعه توجه شود.
مطهریاصل تأکید کرد: حفظ وحدت و آرامش جامعه مورد تأکید است و مسئولان و فعالان فرهنگی باید از طرح موضوعاتی که موجب رنجش مردم و ایجاد اختلاف میشود، پرهیز کنند.
وی با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد نیز گفت: این حادثه نمونهای از دخالت آمریکا در امور داخلی ایران بود و مردم کشور در طول تاریخ با پیامدهای این دخالتها مواجه شدهاند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی در پایان با اشاره به فرارسیدن چهلم خاکسپاری رهبر شهید اظهار کرد: با گذشت زمان، ابعاد فقدان این شخصیت بزرگ برای جامعه بیشتر آشکار میشود و مردم ایران انسانی بزرگ را از دست دادهاند.
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