به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی آمده است:
با احترام به افکار عمومی و اصحاب فرهنگ و هنر، در پی طرح برخی اظهارات حاشیهساز که در آن میان ساحت مقدس امامت و جایگاه تاریخی یک شخصیت، مقایسهای نادرست صورت گرفته است، مراتب زیر اعلام میشود:
۱. هرگونه قیاس میان مقام شامخ امام رضا(علیهالسلام) و شخصیتهای تاریخیِ صرفاً مبتنی بر مبارزه با دستگاه خلافت، از منظر تاریخی و اعتقادی فاقد اعتبار است. جایگاه امام معصوم در اندیشه شیعی، مبتنی بر حجیت الهی و عصمت است و با هیچ معیار سیاسی یا اجتماعی قابل سنجش و همترازی نیست.
۲. ضمن تاکید بر لزوم پاسداشت حریم مقدسات، نقد تاریخی یا هنری نباید به بهانه ای برای خدشهدار کردن جایگاه رفیع اهل بیت (ع) قرار گیرد.
۳. نقد این قیاس، بهمعنای نفی ارزشهای تاریخی یا فرهنگی خطه آذربایجان نیست؛ چراکه هویت این سرزمین بزرگتر از آن است که برای اثبات خود، نیاز به تحریف معیارها یا مقایسههای بیمبنا داشته باشد.
۴. در خصوص وظایف نظارتی و ارشادی، برخورد با هنجارشکنیهای فرهنگی، میبایست با تقدم تذکر، اقناع و گفتوگوی سازنده همراه باشد و تنها در موارد روشن تخلف قانونی، اقدام قاطع بهکار گرفته شود. حمایت از هنرمندان و صیانت از چارچوبهای قانونی، دو روی یک سکهاند و هر دو برای سلامت فضای فرهنگی جامعه ضروریاند.
۵. هنر، سرمایه ارزشمند جامعه است و هنرمند شایسته کرامت و حمایت است؛ اما این آزادی، هرگز مجوز بیحرمتی به مقدسات و هنجارشکنی در عرصه عمومی نخواهد بود. مطالعه و تولید آثار هنری درباره شخصیتهای تاریخی، حقی مشروع است، اما ارزشگذاری بر اساس همسنگسازی با مقام معصوم، از مرز یک اثر هنری فراتر رفته و نیازمند بازنگری در مبانی تاریخی و اعتقادی است.
در پایان، بار دیگر تأکید میشود که هویت ملی و مذهبی ما گنجایش تکریم همزمان امامان معصوم و بزرگداشت مفاخر تاریخی را دارد و هیچیک در تعارض با دیگری نیست؛ مشروط بر آنکه هرکدام در جایگاه خویش شناخته شوند و از هرگونه تطبیق و مقایسه بیمورد پرهیز گردد.
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