به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن هاشمی صبح سه شنبه در بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی بخش چغادک، از پروژه تعریض جاده ورودی روستای آب‌طویل از سمت اتوبان بوشهر - برازجان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی این طرح قرار گرفت.

بخشدار چغادک با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در افزایش ایمنی تردد، بهبود دسترسی و تسهیل رفت‌وآمد اهالی روستای آبطویل اظهار کرد: پروژه تعریض جاده ورودی آبطویل از طرح‌های مهم و مورد مطالبه مردم این روستا است و تلاش می‌شود با تسریع در روند اجرای عملیات، مراحل باقی‌مانده پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود این پروژه با تکمیل عملیات اجرایی، همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری برسد تا مردم شریف روستای آبطویل از مزایای آن بهره‌مند شوند.