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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

پروژه تعریض جاده ورودی آب‌طویل آماده بهره‌برداری شد

پروژه تعریض جاده ورودی آب‌طویل آماده بهره‌برداری شد

بوشهر- بخشدار چغادک گفت: پروژه تعریض جاده ورودی آب‌طویل در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن هاشمی صبح سه شنبه در بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی بخش چغادک، از پروژه تعریض جاده ورودی روستای آب‌طویل از سمت اتوبان بوشهر - برازجان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی این طرح قرار گرفت.

بخشدار چغادک با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در افزایش ایمنی تردد، بهبود دسترسی و تسهیل رفت‌وآمد اهالی روستای آبطویل اظهار کرد: پروژه تعریض جاده ورودی آبطویل از طرح‌های مهم و مورد مطالبه مردم این روستا است و تلاش می‌شود با تسریع در روند اجرای عملیات، مراحل باقی‌مانده پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود این پروژه با تکمیل عملیات اجرایی، همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری برسد تا مردم شریف روستای آبطویل از مزایای آن بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6920148

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