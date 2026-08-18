زونبندی آب شهر اردبیل تا پایان شهریور ۹۰ درصد اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب شرب شهروندان، اظهار کرد: طرح زونبندی آب شهر اردبیل با هدف مدیریت بهینه منابع، کاهش افت فشار و رفع کمبود آب در نقاط مختلف شهر در حال اجراست و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تا پایان شهریور ۹۰ درصد آن عملیاتی خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حل ریشهای مشکلات آب روستاها، از اختصاص اعتبارات لازم برای کلرزنی، تأمین منبع آب و اصلاح (بخشی از) شبکه آب روستاهای شهرستان خبر داد و افزود: توجه ویژه به بهداشت و کیفیت آب شرب روستایی و تکمیل زیرساختهای لازم، از اولویتهای فرمانداری در این حوزه است.

فرماندار اردبیل با اشاره به لزوم تسهیل عملیات اجرایی پروژههای آب شهرستان، خواستار همکاری هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی در رفع موانع پیشروی این پروژهها شد و گفت: رفع بروکراسی اداری و تسریع در صدور مجوزها، زمینه اجرای سریعتر و مطلوبتر طرحهای آبرسانی را فراهم می کند.

قلندری بر ظرفیت دهیاران و بخشداران در بررسی مشکلات آب روستاها تأکید کرد و خواستار احصای دقیق مشکلات، ارائه راهکارهای کارشناسی و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی مسئولان ذیربط شد.

در این جلسه نیز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گزارش جامعی از روند اجرای طرحها، وضعیت منابع آب و برنامه های آتی این شرکت برای تأمین پایدار آب مشترکان داد