قاسم خانی: حق آبه سد آغچای خوی در سطح ملی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات آبی خوی اظهاررکرد: کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی و تخلیه منابع آب می‌تواند در سال‌های آینده تامین آب شرب شهرستان را با چالش جدی مواجه کند.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به موضوع آب شرب در خوی عنوان کرد: در اولویت‌بندی مشکلات خوی، موضوع آب باید در رده‌های نخست قرار گیرد چرا که تامین آب خوی از این سد از سال ۱۳۹۱ تصویب و نهایی شده است، بنابراین پیگیری حقابه خوی از سد آغ‌چای نیز باید با جدیت و در سطح ملی دنبال شود.

امام جمعه خوی ادامه داد: در جریان بازدید از محل سد الند که با حضور وزیر نیرو انجام گرفته بود، تامین آب شرب خوی از سد آغ‌چای توسط وزارت نیرو دیده شده است و این موضوع باید تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین بر استفاده بهینه از آب‌های سطحی و روان و بهره‌گیری از راهکارهای کارشناسی تأکید کرد و گفت: مطالبه حقابه خوی از سد آغ‌چای باید در سطح استان و کشور با جدیت مطرح شود تا این حق قانونی و نیاز اساسی شهرستان محقق شود.

احداث سد و ایجاد مخازن ذخیره آب از نیازهای مهم خوی است

فرماندار خوی هم در این جلسه احداث سد و ایجاد مخازن ذخیره آب را از نیازهای مهم این شهرستان عنوان کرد و گفت: این موضوع با همراهی مسئولان پیگیری خواهد شد تا امکان استفاده مناسب از منابع آب سطحی و روان نیز فراهم شود.

علی علائی با اشاره به شرایط ویژه این شهرستان به دلیل نبود سد، اظهار کرد: منابع آبی خوی محدود است و باید در بهره‌برداری از منابع موجود، مراقبت و مدیریت لازم صورت گیرد تا مردم با کمبود یا افت فشار آب مواجه نشوند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه شبکه فاضلاب گفت: شایسته نیست بخشی از سیستم دفع فاضلاب شهرستان همچنان به شکل روباز باشد و لازم است توسعه شبکه فاضلاب در شهر و روستا با جدیت دنبال شود.

دفع سنتی فاضلاب در ۱۳۲ روستای خوی قابل قبول نیست

فرماندار خوی ادامه داد: دفع سنتی فاضلاب در ۱۳۲ روستای شهرستان قابل قبول نیست و باید برای ساماندهی این وضعیت و توسعه شبکه‌های فاضلاب برنامه‌ریزی و اقدام شود.

وی صرفه‌جویی و کاهش هدررفت آب را از الزامات مدیریت منابع آبی دانست و گفت: باید با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، به‌ویژه در روستاها، مردم را به کاهش مصرف و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف تشویق کرد تا از منابع محدود آب برای نسل‌های آینده حفاظت شود.

علائی همچنین بر ضرورت آمادگی برای تأمین آب در زمان قطعی برق تأکید کرد و افزود: چاه‌های تأمین آب شهرستان باید به ژنراتور مجهز شوند تا قطعی برق موجب توقف پمپ‌ها و اختلال در تأمین و توزیع آب شرب نشود.

ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان و نیروهای متخصص آب و فاضلاب خوی

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت کارشناسان و نیروهای متخصص آب و فاضلاب اظهار کرد: برای مدیریت پایدار آب باید برنامه بلندمدت تدوین و برای شرایط بحرانی نیز سناریوهای جایگزین پیش‌بینی شود.

فرماندار ویژه خوی پیش‌بینی و پیشگیری را از اصول مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: تعامل و همدلی میان مدیران شهرستان وجود دارد و باید با استفاده از این ظرفیت، پیش از ایجاد مشکل برای مردم، راهکارهای لازم پیش‌بینی و اجرا شود.

مدیران و مسئولین شهرستان با حضور در مراکز و چاه‌های تأمین آب و همچنین مجتمع تصفیه‌خانه فاضلاب، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده برای تأمین و توزیع آب شرب، تصفیه فاضلاب و فرآیند بازچرخانی و مدیریت آن قرار گرفتند.