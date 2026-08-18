خانی: ۴۰۰ امام جماعت برای مساجد خراسان شمالی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد خانی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته جهانی مساجد برگزار شد، اظهار کرد: استان خراسان شمالی ۱۲۷۰ مسجد، ۳۵۰ امام جماعت، ۱۱۱۰ پایگاه بسیج و ۴۵۰ کانون فرهنگی فعال دارد.

وی به فعالیت‌ها با محوریت مساجد اشاره کرد و گفت: ۲۵۰ مراسم معنوی اعتکاف در مساجد ، ۶۰ دوره آموزشی و توانمندسازی و همایش‌های مختلف استانی و شهرستانی برگزار شده است.

رییس امور مساجد خراسان‌شمالی افزود: فردا دومین همایش مسجد شایسته با شعار «مسجد پایگاه مقاومت و خونخواهی مثل امام شهید» برگزار می‌شود که هزار نفر از ارکان مساجد دعوت شده‌اند.

حجت الاسلام خانی ادامه داد: اسناد بالادستی مربوط به امور مساجد در طول سه سال اخیر رویکرد خوبی را طی کرده است و خلا آیین‌نامه‌ای و اسناد وجود ندارد و کاملاً برای پویا کردن مساجد آماده است.

وی به نقش مساجد در ایام تشییع اشاره کرد و افزود: طی ایام تشییع رهبر شهید و با توجه به در مسیر زائران بودن استان، ۸۰ مسجد به صورت کاملاً داوطلبانه به مسافران خدمات رسانی کردند.

مدیرکل امور مساجد خراسان‌شمالی تصریح کرد: در ایام اغتشاشات نیز در سطح استان ۱۳ مسجد به میزان ۵۰ میلیارد تومان آسیب دیده است.

وی بیان داشت: ۵۲ مسجد بین راهی در سطح استان وجود دارد که ۱۵ عدد از این مساجد شبانه روزی خدمات رسانی دارند.

حجت الاسلام خانی بیان کرد: در حال حاضر ۴۶ مسجد در حال ساخت است و در سطح شهرستان ها و روستاها کمبود مسجد نداریم اما در بجنورد، هفت منطقه فاقد مسجد هستند.

وی به کمبود امام جماعت اشاره کرد و گفت: حداقل حدود ۴۰۰ امام جماعت در سطح استان نیاز است.