۸۲ ایستگاه مترو و ۲۵۳ مرکز تجاری قابلیت پناهگاه شدن را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیری در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تجربه یک سال گذشته تهران در مواجهه با حوادث و تجمعات گسترده اظهار کرد: اتفاقات یک سال اخیر باعث شد نگاه مدیریت شهری به موضوعات مختلف عمیق‌تر شود و شهر تهران در حوزه مدیریت بحران، تاب‌آوری و آمادگی برای حوادث، تجربیات جدیدی به دست آورد.

وی افزود: واقعیت‌های میدان باعث شد بیشتر به ظرفیت‌های داخلی و داشته‌های خودمان رجوع کنیم و امروز تهران با تهران سال گذشته تفاوت زیادی دارد.

تجربه اسکان اضطراری در تجمعات گسترده

نصیری با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: این مراسم تجربه‌ای بود که در تهران سابقه نداشت و موضوع اسکان اضطراری جمعیتی در مقیاس چند میلیون نفر را به یک تجربه واقعی برای مدیریت شهری تبدیل کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: پیش از این برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی کرده بودیم که در ۲۲ منطقه تهران، تمرین سراسری اسکان اضطراری برگزار کنیم، اما اتفاقات رخ‌داده باعث شد ظرفیت‌های موجود در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در بوستان‌های بزرگ پایتخت بیان کرد: حدود یک میلیون نفر ظرفیت تحت عنوان زائرسرا و کمپ‌های بزرگ اردوگاهی در بوستان‌هایی مانند چیتگر، سرخه‌حصار، یاس فاطمی و بوستان ولایت ایجاد شد.

نصیری افزود: در کنار این ظرفیت، حدود دو میلیون نفر نیز در مساجد، مدارس، حسینیه‌ها، سراهای محلات و سایر فضاهای محلی برای اسکان اضطراری پیش‌بینی شدند و موضوعاتی مانند آب، برق، سرمایش، بهداشت، طبخ و توزیع غذا و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفت.

آمادگی تهران برای تجمعات انبوه

وی تأکید کرد: آنچه در مراسم‌های گسترده دیده شد، تنها حضور مردم در خیابان‌ها نبود، بلکه در لایه مدیریتی نیز تهران برای مواجهه با حوادث و تجمعات انبوه آماده‌تر شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: در سال‌های اخیر تجربه مراسم‌هایی مانند مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، برنامه‌های امام رضایی‌ها و امام حسنی‌ها، پیاده‌روی‌ها و مراسم‌های مختلف را داشتیم و حتی در شرایط جنگ نیز برخی مراسم‌ها برگزار شد.

وی افزود: این تجربه‌ها نشان می‌دهد آمادگی تهران برای مواجهه با تجمعات انبوه افزایش یافته و نگاه ما این است که برای تجمعات نیز مانند سیل، زلزله و طوفان، برنامه‌ریزی مشخص داشته باشیم.

هتل وارد ادبیات اسکان اضطراری شد

نصیری با اشاره به تجربه اسکان آسیب‌دیدگان جنگ اخیر در هتل‌ها اظهار کرد: تا پیش از این در ادبیات مدیریت بحران، اسکان اضطراری بیشتر با چادر، مسجد، مدرسه، حسینیه، خانه اقوام و فضاهای محلی تعریف می‌شد، اما در این حادثه هتل نیز به عنوان یک ظرفیت جدید وارد ادبیات اسکان اضطراری شد.

وی ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، ۹ هزار و ۵۴۰ نفر در قالب ۳۴۲ خانوار در ۴۶ هتل اسکان داده شدند و اسکان اضطراری در هتل‌ها هفته گذشته به پایان رسید.

فعالیت ۱۲ هزار داوطلب و جهادگر

نصیری همچنین با اشاره به مشارکت مردم در امدادرسانی و بازسازی پس از جنگ اظهار کرد: حدود ۱۲ هزار داوطلب و جهادگر در این مدت با مدیریت بحران همکاری کردند.

وی گفت: این افراد از اقشار مختلف، از استاد دانشگاه و دانشجو گرفته تا معلم و سالمندان، در فعالیت‌هایی مانند پاکسازی منازل، شیشه‌بری و کمک به آسیب‌دیدگان مشارکت داشتند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه بخش مهمی از اقدامات پس از حادثه با مشارکت خود مردم انجام شد، افزود: این مشارکت و همراهی مردم یکی از اتفاقات مهمی بود که در جریان جنگ اخیر شاهد آن بودیم.

پاسخگویی به بیش از ۳۲ هزار تماس

نصیری درباره سامانه پاسخگویی به آسیب‌دیدگان نیز اظهار کرد: حدود ۳۲ هزار نفر با این سامانه تماس گرفتند و پاسخگویی به این افراد تنها به تماس تلفنی محدود نبود، بلکه پس از ثبت درخواست، پیگیری منطقه به منطقه و ناحیه به ناحیه نیز انجام شد.

وی افزود: در زمان اوج تماس‌ها، ۳۰ نفر به صورت همزمان در محل پاسخگویی مستقر بودند و درخواست‌های مردم را بررسی و پیگیری می‌کردند.

اتصال بیمارستان‌ها به مترو

وی با اشاره به برنامه اتصال بیمارستان‌ها به خطوط مترو گفت: در ابتدای این دوره مدیریت شهری، اتصال ۱۱ بیمارستان به خطوط مترو مطرح بود، اما پس از بررسی منابع مالی و شرایط میدانی، سه بیمارستان امام خمینی، میلاد و بعثت به عنوان گزینه‌های جدی‌تر انتخاب شدند.

نصیری افزود: اتصال بیمارستان بعثت به صورت زمینی پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل عبور مسیر از مجموعه نظامی و فراهم نشدن موافقت‌های امنیتی، این پروژه از برنامه خارج شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: بیمارستان‌های امام خمینی و میلاد به دلیل برخورداری از ظرفیت بالای تخت، دولتی بودن و داشتن بخش‌های تخصصی متعدد، در اولویت قرار گرفتند و کار اتصال آنها به مترو آغاز شد.

پیشرفت ۵۰ درصدی اتصال بیمارستان امام خمینی

وی درباره پروژه اتصال بیمارستان حضرت امام خمینی به مترو گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد تونل این پروژه حفاری شده است و تلاش می‌کنیم با ادامه روند فعلی، پروژه تا پایان سال ۱۴۰۶ و حتی در صورت امکان تا ۲۲ بهمن به بهره‌برداری برسد.

نصیری توضیح داد: در این پروژه قرار نیست صرفاً ریل مترو تا بیمارستان ادامه پیدا کند، بلکه مسیر تونل به گونه‌ای آماده می‌شود که در مواقع اضطراری امکان تردد آمبولانس نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: در شرایط عادی این مسیر مورد استفاده عمومی قرار نمی‌گیرد، اما در زمان حادثه، امکان انتقال مصدومان از طریق این مسیر به بیمارستان فراهم می‌شود.

ایجاد نخستین اورژانس ریلی در کشور

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران این پروژه را یک ظرفیت جدید در حوزه امداد و نجات دانست و گفت: ما امروز اورژانس آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، موتورلانس، اورژانس هوایی، دریایی و پیاده داریم، اما اورژانس ریلی و مترویی در کشور نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه، در شرایطی مانند جنگ، ناآرامی‌های جوی، حوادث سطح شهر یا حتی برخی حوادث مرتبط با مترو، امکان انتقال سریع مصدومان از طریق شبکه ریلی به یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین مراکز درمانی کشور فراهم می‌شود.

نصیری با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی یک مجتمع بیمارستانی بزرگ است، گفت: در این مجموعه بیمارستان امام خمینی، مرکز طبی کودکان، بیمارستان ولیعصر و مرکز سرطان قرار دارند و اتصال این مجموعه به مترو می‌تواند ظرفیت مهمی برای انتقال سریع بیماران و مصدومان ایجاد کند.

اتصال بیمارستان میلاد به مترو

وی درباره پروژه اتصال بیمارستان میلاد نیز گفت: این پروژه با یک مشکل فنی مواجه شد؛ چراکه مسیر پیش‌بینی‌شده برای اتصال مترو به بیمارستان میلاد از پارکینگ دانشگاه علوم پزشکی ایران عبور می‌کرد و پس از تغییر مدیریت دانشگاه، طرح پارکینگ تغییر کرد و نقشه جدیدی در دستور کار قرار گرفت.

نصیری افزود: این تغییرات موجب تأخیر در اجرای پروژه شد، اما پیش‌بینی ما این است که اگر تأمین منابع مالی به‌موقع انجام شود، اتصال بیمارستان میلاد نیز تا پایان سال ۱۴۰۶ امکان بهره‌برداری داشته باشد.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و تأخیر بیشتر، در شرایط فعلی اولویت ما راه‌اندازی پروژه است و برخی اقدامات تکمیلی مانند لاینینگ می‌تواند در ادامه انجام شود.

بیمارستان حکیم در مرحله بعد

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین از پیگیری اتصال بیمارستان حکیم به شبکه مترو خبر داد و گفت: پس از پروژه‌های امام خمینی و میلاد، اتصال بیمارستان حکیم نیز همزمان در حال پیگیری است.

۱۸۱ مدرسه، ۸۲ ایستگاه مترو و ۲۵۳ مرکز تجاری قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه را دارند

نصیری با بیان اینکه سه نوع فضا داریم که برای پناهگاه می شود مطرح کرد که شامل پناهگاه های ویژه (سطح یک)، راهبردی (سطح دو) و سطح سه شامل پناهگاه های عمومی می شود، افزود: در بحث مدارس در مجموع ۵۱۸ مدرسه برای پناهگاه وجود دارد که ۱۸۱ مورد آن قابل استفاده به عنوان پناهگاه است. همچنین ۸۲ ایستگاه مترو زیرسطحی دارای قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه دارد. خطوط جدیدی که ساخته خواهند شد دارای مطالعه پدافند غیرعامل هستند و مساله پناهگاه در آنها دیده خواهد شد. در بحث مجتمع های اداری و تجاری شناسایی شده به عنوان پناهگاه نیز، ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۹۰۰ متر مربع است که ۲۵۳ مرکز تجاری را شامل می شود.

۴۶ هتل پایتخت میزبان آسیب‌دیدگان جنگ رمضان

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: هزار و ۷۸۷ ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ پرداخت شد و مسائل موارد معدودی که با شهرداری به نتیجه نرسیدند، تک به تک در حال بررسی و رفع است.

ضرورت پیگیری اصحاب رسانه درخصوص مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان

وی با بیان اینکه مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان توسط رسانه‌ها پیگیری شود، گفت: در این مبحث مالکین و سازنده‌های ساختمان‌ها مکلف به ساخت پناهگاه هستند.

نصیری با اعلام اینکه بر اساس استخراج‌ صورت گرفته ۱۶ هزار ساختمان بلندمرتبه و مهم پایتخت نیازمند ارزیابی برای زلزله بودند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۵ هزار و ۶۲۵ ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل ۱۴۸ بیمارستان با ۶۳۳ ساختمان، ۹۷۰ ساختمان مراکز بهداشتی و درمانی، چهار هزار و ۳۳۵ مدرسه، ۷۳۵ مرکز آموزشی، ۹۰۰ مسجد و مکان مذهبی و سه هزار و ۸۴۴ مرکز اداری- تجاری است.

وی همچنین تصریح کرد: به عبارتی می‌توان گفت در فاز اول بیش از ۹۷ درصد ارزیابی ساختمان‌های بلندمرتبه و مهم صورت گرفته و امسال این پرونده چهار ساله بسته می‌شود. این ساختمان‌ها در چهار درجه تقسیم بندی شدند که دو گروه C و D ساختمان‌های ناایمن و به عبارتی متروپل‌های تهران هستند و تعداد آنها کم نیست.

نصیری افزود: اسامی این ساختمان‌ها چه اداری، تجاری، چه بیمارستان، هتل و چه نظامی و چه ساختمان‌های مربوط به قوه قضاییه به نهادهای مربوطه جهت ایمن سازی ابلاغ می‌شود.

۱۷ بیمارستان ناایمن تهران

وی با اشاره به روند ایمن سازی ۱۷ بیمارستان ناایمن، گفت: بیمارستان رسول اکرم (ص)، فیاض‌بخش، شهدای یافت‌آباد، بوعلی، لولاگر، فجر، فیروزآبادی، ساسان، صدر، لواسانی، شریعت رضوی، امیرالمومنین، طرفه، کودکان بهرامی، البرز، پارس و سینا از بیمارستان‌های ناایمن بودند.

نصیری اعلام کرد: از این میان تعدادی از بیمارستان‌ها نسبت به ایمن‌سازی اقدام کردند.برای مثال بیمارستان رسول اکرم (ص) نسبت به تخریب و بازسازی اقدام کرد.

نصیری اظهار کرد: مجتمع تجارت جهانی فردوسی به عنوان بازار ارز کشور ایمن سازی شد. اما مساله اصلی علاءالدین مساله حریق است. در مبحث سازه در گروه سوم و مقاوم سازی قرار دارد که باید مقاوم‌سازی شود.

وی ادامه داد: بحث مخازن اضطراری آب شهری که مصوبه شورای شهر بود با حکم دیوان عدالت متوقف شده است. هزینه این مخازن قرار بود از محل قبض آب شهروندان تهرانی برداشته شود. در ابتدای این دوره حدود ۲۷ مورد بود که در این دوره به حدود ۲۱۰ مورد رسیده است. دیوان یک ایراد جدید گرفته به این مصوبه و اعلام کرد که نیاز به مصوبه مجلس دارد. باید به ۵۴۰ مخزن می رسیدیم که تا عدد ۲۱۰ متوقف شدیم.

مقاوم سازی ۴۸ پل در ۵ سال اخیر

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ۸۱۲ پلی که تهران دارد، تصریح کرد: از اواخر دوره قبلی تصمیم گرفته شد که ۶۶ پل مقاوم سازی شود. در گذشته سالی یک پل مقاوم سازی می شد اما در این دوره ۴۸ پل مقاوم سازی شد و مقاوم سازی ۷ پل در حال انجام است.

ایمن سازی ۱۲۴ گود رهاشده از ادوار پیشین

وی با بیان اینکه تهران ۲۹۸ گود رها شده داشت که در این دوره ۱۲۴ گود ایمن‌سازی شد، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار ۴۰ درصد از گودها ایمن شدند که گود فاز دو برج میلاد، پارکینگ طبقاتی فرهنگ، رفیعه المصطفی، پارکینگ طبقاتی بغدادی، تقاطع خیابان حجاب- بلوار کشاورز، کیوان، کوچه مدنی، پیام فضیلت، امامزاده سید ملک خاتون، خیابان انورزاده، معلم، مسجد شهدا، روبه روی هایپرسان، بیمارستان فیروزآبادی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعاونی مسکن کارکنان منطقه ۲۲ و خیابان دانش از جمله مهمترین گودهای ایمن‌سازی شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران همچنین تصریح کرد: گود بابک زنجانی در شهرک غرب امروز در اختیار وزارت نفت است. شهرداری هزینه ایمن‌سازی گودهای در اختیار خود را می‌پردازد اما گودهای مربوط به دیگر نهادها به صورت اقماری ایمن‌سازی می‌شود.

رشد ۵۷ برابری بودجه شهرداری در حوزه ایمنی و مدیریت بحران در دوره اخیر مدیریت شهری

وی با اشاره به رشد ۵۷ برابری بودجه شهرداری در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، یادآور شد: از مجلس و دولت درخواست می‌کنیم که الگوی مثبت شهرداری در اختصاص بودجه ایمنی در بودجه سنواتی را الگو قرار دهند؛ چراکه متاسفانه در بودجه سنواتی دولت چنین بندی وجود ندارد.

نصیری ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بودجه حوزه ایمنی ۴۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ رقم ۱.۱ همت، در سال ۱۴۰۳ رقم هشت همت، در سال ۱۴۰۴ رقم ۱۴.۶ همت و سال ۱۴۰۵ رقم ۲۳ همت اعتبار بوده است که قطعا با ارائه متمم بودجه، اعتبار این حوزه افزایش خواهد یافت.

۴۰۰ زلزله از آبان ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ در تهران به ثبت رسیده است

نصیری با بیان اینکه ۴۰۰ زلزله از آبان ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ در تهران به ثبت رسیده است، گفت: بزرگی این زلزله‌ها از ۰.۴ تا ۴.۶ ریشتر متغیر است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه پارکینگ پارک ارم و افزایش ارتفاع دیواره کانال برای مدیریت خطر سیل تخریب شده است، یادآور شد: پل ورودی بیمارستان مفید روی رودخانه زرگنده هم در راستای جلوگیری از سیلابی شدن بیمارستان تخریب شد.

راه‌اندازی نظام ثبت حوادث داخل شهرداری تهران از سال گذشته

وی همچنین خاطرنشان کرد: نظام ثبت حوادث داخل شهرداری تهران از سال گذشته راه‌اندازی شده که مبتنی بر نرم افزار و HSE است. بر مبنای این نظام مقرر شد که فعالیت پاکبانان در معابر در ساعات شب ممنوع شود.

وی ادامه داد: بعد از هر حادثه جلسات مربوط به آن برگزار و تصمیمات برای جلوگیری از حوادث مشابه گرفته می‌شود.

نصیری با بیان اینکه هزار و ۱۹۱ ناایمنی در مصلی شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: ۸۸ درصد از موارد ناایمنی که قابل رفع بود و رفع شد.

۳ پایگاه مدیریت بحران امسال افتتاح می‌شود

وی با اعلام اینکه ۱۱۱ پایگاه در سطح شهر تهران وجود دارد، گفت: ۱۰ پایگاه در دوره جدید احداث شده است. چهار پایگاه امسال افتتاح می‌شود و سه پایگاه نیز در دست اورهال است.