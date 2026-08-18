پرچم انتقام و خونخواهی بر فراز گنبد مساجد کشور به اهتزاز درمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا دانایی، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای روز جهانی مسجد(۳۰ مردادماه) اظهار کرد: روز جهانی مسجد، یادآور اهمیت مسجدالاقصی و ضرورت توجه به این مکان مقدس است که توسط رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شده است و به همین مناسبت هرساله در مساجد مختلف تهران برنامه‌های سخنرانی، محتوایی، گرافیکی و تولید آثار فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران افزود: هر ساله یکی از برنامه‌های مهم روز جهانی مسجد، گردهمایی ائمه جماعات در استان‌هاست که طی آن مأموریت‌های آنان برای خدمت به مسجد، مسجدی‌ها و محله مرور و برای هر مسجد مأموریت‌های ویژه‌ای تعریف می‌شود، اما امسال با توجه به شهادت عظیم‌الشأن و وظایفی که مساجد در این شرایط برعهده گرفته‌اند و همچنین نقش‌آفرینی ائمه جماعات، ضرورت داشت برنامه‌ای متفاوت و ویژه برگزار شود.

وی با بیان اینکه در تهران ۱۲۵ اجتماع مسجدپایه شکل گرفته است، ادامه داد: در این اجتماعات، ائمه جماعات از مساجد حرکت می‌کنند و نمازگزاران و مردم نیز همراه آنان در میادین حضور پیدا می‌کنند و این روند اکنون به ۱۶۹ شب رسیده است. امیدواریم این حضور و حرکت مردمی تا پیروزی نهایی تداوم داشته باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران گفت: با توجه به جایگاه ائمه جماعات که در مساجد پرچمدار حرکت‌های اجتماعی هستند و مردم به حرکت آنان نگاه می‌کنند، برای روز جهانی مسجد امسال شعار «مسجد، پایگاه مقاومت و خون‌خواهی» انتخاب شده است؛ یعنی خاستگاه این خون‌خواهی مساجد و مسجدی‌ها هستند و آنان این مطالبه را دنبال خواهند کرد و امیدواریم این حرکت، مقدمه‌ای برای فرج حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.

حضور کارگزاران مسجد در اجتماع روز جهانی مسجد

حجت الاسلام دانایی با اشاره به برگزاری اجتماع روز جهانی مسجد در میدان فلسطین تهران گفت: این برنامه صبح پنجشنبه، ۲۹ مردادماه برگزار می‌شود و تفاوت مهم آن با برنامه‌های سال‌های گذشته این است که امسال علاوه بر ائمه جماعات، کارگزاران مسجد شامل اعضای هیئت امنا، خدام و بسیجیان نیز در آن حضور خواهند داشت.

وی افزود: در این اجتماع جمع قابل توجهی از کارگزاران مسجد گردهم می‌آیند و علاوه بر مرور مأموریت‌ها و وظایف مساجد، برنامه‌های ویژه‌ای نیز اجرا خواهد شد و در میدان فلسطین و در جوار مسجد امام صادق(ع)، به صورت نمادین پرچم خون‌خواهی با شعار «یا لثارات الحسین(ع)» بر فراز مسجد میدان فلسطین به اهتزاز درمی‌آید.

حجت الاسلام دانایی ادامه داد: این برنامه محدود به تهران نیست و در سراسر کشور برگزار خواهد شد. ممکن است برخی استان‌ها و شهرها برنامه را صبح پنجشنبه، برخی شام پنجشنبه و برخی روز جمعه برگزار کنند، اما اصل برنامه به صورت سراسری دنبال خواهد شد.

وی این برنامه را آغاز حرکتی برای به اهتزاز درآمدن پرچم‌های خون‌خواهی بر فراز مساجد دانست و گفت: در کنار این برنامه، روند اجتماعات مردمی نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم پرچمداری مساجد و ائمه جماعات موجب شود این حرکت مردمی روزبه‌روز گرم‌تر و گسترده‌تر شود و مساجد بتوانند وظایف و تکالیف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

مشارکت مسجدی ها در نماز جمعه این هفته

وی در ادامه با اشاره به همزمانی روز جهانی مسجد با روز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه از اهمیت و ثواب ویژه‌ای برخوردار است و با حضور مؤمنان مسجدی شکل می‌گیرد. امسال با توجه به تقارن روز جهانی مسجد با روز جمعه، برنامه ویژه‌ای برای این مناسبت در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام دانایی افزود: سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه درباره روز جهانی مسجد سخن خواهد گفت و موضوع اهمیت مسجد برای مردم تبیین می‌شود. همچنین بخش‌های مهمی از برگزاری نماز جمعه این هفته در سراسر کشور با مشارکت مسجدی‌ها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: برای نمونه، مسجد یک محله می‌تواند مسئولیت پذیرایی از نمازگزاران را بر عهده بگیرد، برخی مساجد میز خدمت برگزار می‌کنند، برخی گروه‌های سرود خود را برای اجرای برنامه معرفی کرده‌اند و در بعضی جایگاه‌های نماز جمعه نیز از ائمه جماعات دعوت خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران تأکید کرد: تلاش ما این است که امسال، به دلیل تقارن روز جهانی مسجد با روز جمعه، مسجد و مسجدی‌ها در برگزاری برنامه‌های این روز دخیل و سهیم باشند.

نقش موثر مساجد در جنگ رمضان

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به نقش مساجد در مدیریت بحران اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، همه مساجد به نوعی درگیر وظایف و تکالیف خود و سنگرداری بودند، اما تعدادی از مساجد تهران به صورت ویژه به عنوان «مساجد پرچمدار» و پایگاه مقاومت، خون‌خواهی و پشتیبانی از سایر مساجد مشخص شدند.

وی افزود: زیرساخت‌های تعداد قابل توجهی از مساجد تهران برای شرایط بحرانی آماده شده است از جمله مساجدی که به پنل خورشیدی مجهز بودند، موتور برق داشتند تا در صورت قطع برق بتوانند به مردم خدمت‌رسانی کنند و همچنین تانکرهای آب در آنها پیش‌بینی شده بود تا در شرایط خطر و بحران امکان پذیرش و خدمت به مردم را داشته باشند.

حجت الاسلام دانایی گفت: این اقدامات با حمایت استانداری تهران و استاندار تهران انجام شد و این مساجد به عنوان مساجد پشتیبان امدادی تلاش کردند آمادگی خود را حفظ کنند. این روند نیز همچنان ادامه دارد و در مناطق مختلف تهران مساجدی برای فعالیت‌های امدادی و همکاری با هلال احمر مشخص شده‌اند و حتی دپوی اقلام هلال احمر نیز در برخی از این مساجد پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه نقش مساجد در حوادث اخیر تنها سخت‌افزاری و امدادی نبوده است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نقش‌های مساجد در این اتفاقات، نقش نرم‌افزاری، هدایت عملیات و تولید محتوای اجتماعی بوده است. ائمه جماعات تلاش کردند با کمک مردم، اراده، باور و اعتقاد آنان را تقویت کنند و این نقش بسیار مهم، ویژه و کلیدی است.

حجت الاسلام دانایی ادامه داد: اگر اجتماعات مردمی ارتباط خود را با مساجد از دست بدهند، نمی‌توانند مسیر اصلی را که اسلام برای آنان ترسیم کرده است به درستی پیدا کنند. به کمک ائمه جماعات که علما و متصل به سرچشمه معارف دینی هستند، این اجتماعات هدایت و راهبری شده‌اند و این پیوند میان مردم و مسجد باید تداوم پیدا کند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که اراده و نظر رهبر معظم انقلاب بر تداوم این حرکت باشد، با کمک ائمه جماعات، مسجدی‌ها و مؤمنانی که در مساجد رفت‌وآمد دارند، این اجتماعات می‌تواند ادامه پیدا کند.

دولت می‌تواند از ظرفیت مردمی مساجد بهره بگیرد

حجت الاسلام دانایی با اشاره به تأکید دولت بر رویکرد «مسجدمحوری» گفت: دولت محترم مسیر درستی را در توجه به ظرفیت مردمی مساجد پیدا کرده است. ظرفیت‌هایی که در مساجد وجود دارد، با هیچ مجموعه حاکمیتی قابل جایگزینی نیست، زیرا مجموعه‌های مردمی متکثر وقتی به یکدیگر پیوند می‌خورند، به دریایی عظیم تبدیل می‌شوند و امواج بزرگی ایجاد می‌کنند.

وی افزود: دولت این ظرفیت مردمی را به درستی تشخیص داده و ما نیز در مرکز رسیدگی به امور مساجد، بخشی از تکالیف خود را بر پشتیبانی از دولت در این حوزه قرار داده‌ایم.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به اقدامات مساجد در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: در این حوزه نیز وارد عمل شدیم و یک مسجد را به عنوان پایلوت انتخاب کردیم و پس از آن، مساجد دیگری را در مناطق مختلف تهران وارد این طرح کردیم.

۴۰ مسجدالگو در کاهش مصرف انرژی

وی ادامه داد: در این مساجد اقداماتی همچون خارج کردن کولرهای اضافه از مدار، استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، درزگیری، نصب پنل خورشیدی و دیگر روش‌های کاهش مصرف انرژی دنبال شد. در حال حاضر حدود ۴۰ مسجد در تهران به عنوان مسجد الگو و پایلوت در این حوزه آماده شده‌اند.

حجت الاسلام دانایی گفت: این مساجد سپس به سراغ مردم در بلوک‌ها و محله‌های اطراف خود رفتند و از طریق ارتباطات مسجدی، زمینه ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم کردند. این اقدام اکنون در حال توسعه به سایر مساجد است و می‌تواند نمونه‌ای از نقش‌آفرینی مسجد در حمایت از برنامه‌های ملی باشد.

مسجد، بستر شکل‌گیری بسیج مردمی

حجت الاسلام دانایی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت مساجد در خدمت‌رسانی اجتماعی بنابر حکم صادره به رئیس سازمان بسیج گفت: تصور من این است که توقع رهبر معظم انقلاب این است که در آینده شاهد جامعه‌ای باشیم که همه مردم در کارهای جهادی و خدمت‌رسانی اجتماعی مشارکت داشته باشند، به تعبیر دیگر، بسیج عمومی و مردمی باید توسعه پیدا کند.

وی افزود: این نگاه زمانی محقق می‌شود که عموم مردم درگیر مسائل کشور شوند و حضور فعالانه، جهادی و مخلصانه داشته باشند و این اتفاق بدون فراهم شدن بستر مناسب امکان‌پذیر نیست. یکی از مهم‌ترین بسترها برای این کار مسجد است.

حجت الاسلام دانایی ادامه داد: بسیج عضوی از پیکره مسجد است. بسیاری از مجموعه‌هایی که در مسجد فعالیت می‌کنند، از فضای مسجد استفاده می‌کنند و سپس به محل مأموریت خود بازمی‌گردند، اما بسیج در واقع عضوی از بدنه مسجد است زیرا بسیجیان همان مسجدی‌ها، مؤمنان و نمازگزارانی هستند که در محله زندگی می‌کنند و مأموریت دارند کارهای جهادی و مردمی انجام دهند.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است که بستر این فعالیت‌ها را توسعه دهیم و امام جماعت نیز باید در این زمینه راهبری، هدایت و پدری کند و آغوش خود را برای حضور طیف‌های بیشتری از مردم باز نگه دارد تا زمینه مشارکت عمومی و انجام مأموریت‌های بسیج در بستر مسجد فراهم شود.

حجت الاسلام دانایی در ادامه با اشاره به نقش مساجد و روحانیون در هم‌افزایی ملی، انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه معنوی گفت: نقش امام جماعت و روحانیون، نقش هدایتگری است. امام جماعت از عنوان خود نیز مشخص است؛ باید امامت کند و مردم نیز او را در مسیر دین و صراط مستقیم دنبال کنند.

وی افزود: امام جماعت وظیفه دارد مردم را هدایت کند، آنان را با قرآن، مبانی دینی و اعتقادات آشنا سازد و باورهای آنان را تقویت کند. کسی می‌تواند در مسیر مبارزه با باطل ایستادگی کند که مبانی اعتقادی‌اش تقویت شده باشد و خاستگاه تقویت این مبانی، مسجد است.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران ادامه داد: مسجد مردم را با اعتقادات آشنا می‌کند، باورهای آنان را تقویت می‌کند و آنان را در مسیر درست قرار می‌دهد. بنابراین مأموریت ائمه جماعات، به ویژه در شرایط جنگ شناختی، یک مأموریت ویژه و مهم است.

وی گفت: امروز ائمه جماعات هر کدام متناسب با اقتضائات محله، توانایی‌ها، ظرفیت‌های موجود در مسجد و ملاحظات محلی، به اندازه توان خود در این میدان نقش‌آفرینی می‌کنند.

همراهی مساجد با اجتماعات مردمی

حجت الاسلام دانایی افزود: پس از شهادت عظیم‌الشأن، اقبال ویژه‌ای به مسجد ایجاد شده و رسانه‌ها نیز برجستگی بیشتری برای مسجد پیدا کرده‌اند. بخشی از زحمات گذشته مسجدی‌ها نیز اکنون بیشتر دیده می‌شود و امیدواریم این شرایط زمینه‌ساز اتفاقات ویژه‌ای در عرصه مسجد باشد.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: حضور مردم برای ۱۶۸ و ۱۶۹ شب متوالی در میدان‌ها اتفاق ساده‌ای نیست و زمانی شکل می‌گیرد که انسان‌ها باور عمیقی به این حضور داشته باشند. این باور را روحانی و امام جماعتی که وظیفه تبلیغ دین و هدایتگری دارد، تقویت می‌کند و مردم را با تقویت ایمان و اعتقاد در میدان نگه می‌دارد.

حجت الاسلام دانایی در پایان از ائمه جماعات و کارگزاران مساجد قدردانی کرد و گفت: از همه ائمه محترم جماعت سراسر کشور، به ویژه ائمه جماعات استان تهران که ما خادم آنان هستیم، همچنین هیئت‌های امنا، خدام و بسیجیان که برای پررونق نگه داشتن سنگر مسجد تلاش می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی افزود: این عزیزان تلاش می‌کنند با گرم نگاه داشتن حضور مردم در مسجد، انسان‌ها را حول محور دین، دستورات قرآن و ذوات مقدس اهل بیت(ع) به یکدیگر پیوند دهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران همچنین از نقش بانوان مسجدی قدردانی کرد و گفت: بانوان مسجدی ظرفیت ویژه‌ای هستند که در همه فراز و فرودهای جنگ نقش مهمی ایفا کردند و باید از تلاش‌های آنان نیز قدردانی کرد.

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