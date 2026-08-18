به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود غفوری بعد از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با جمعی از خبرنگاران شهرستان تاکستان، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و تقدیر از تلاش اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و از جهادگران عرصه تبیین هستند و میتوانند با تهیه و انعکاس صحیح اخبار، پرچمدار این عرصه باشند.
وی با اشاره به نگاه قرآن کریم به مسئله خبر و خبرنگاری، داستان حضرت سلیمان(ع) و هدهد را نمونهای از اهمیت حقیقتیابی عنوان کرد و افزود: هدهد در جریان مأموریت خود به حقیقتی دست یافت که حضرت سلیمان(ع) از آن اطلاع نداشت و همان خبر زمینهساز اتفاقات مهمی شد.
امام جمعه تاکستان حقیقتیابی را یکی از وظایف مهم خبرنگاران دانست و تصریح کرد: خبرنگار باید در نقاط مختلف شهر، روستاها و مناطق کمتر دیدهشده حضور پیدا کند، مسائل و واقعیتها را شناسایی و آنها را به مسئولان منتقل کند تا زمینه پیگیری و حل مشکلات فراهم شود.
غفوری همچنین با استناد به آیه «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» بر ضرورت صحتسنجی اخبار تأکید کرد و گفت: ارزیابی و بررسی خبر اهمیت بسیاری دارد، چراکه یک خبر نادرست میتواند موجب تصمیمگیری اشتباه، ایجاد التهاب و در نهایت پشیمانی شود.
وی با بیان اینکه خبرنگاران تاکستان به دنبال مچگیری نیستند، خاطرنشان کرد: آنچه از فعالیت خبرنگاران شهرستان میبینیم، تلاش برای حقیقتیابی، اخلاص، پیشگیری از آسیبها و کمک به ارتقای شهر و شهرستان است و این نگاه حقیقتمحور باید تقویت شود.
امام جمعه تاکستان با اشاره به جنگ رسانهای دشمن بیان کرد: دشمن در کنار جبهههای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، یک جبهه رسانهای گسترده تشکیل داده و با استفاده از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در حال روایتسازی است؛ بنابراین وظیفه خبرنگاران در انعکاس دقیق و صحیح اخبار و مقابله با روایتهای نادرست، بیش از گذشته سنگین شده است.
غفوری وحدت و همدلی میان مسئولان شهرستان تاکستان را قابل توجه دانست و افزود: وحدت تنها با شعار شکل نمیگیرد، بلکه خدمترسانی شایسته، تکریم اربابرجوع و حل مشکلات مردم از عوامل اصلی ایجاد و تقویت وحدت در جامعه است.
وی با تأکید بر استمرار حضور و نقشآفرینی مردم در مسائل کشور گفت: اجتماعات مردمی ممکن است در مقاطعی شکل و شیوه متفاوتی پیدا کند، اما اصل حضور و نقشآفرینی مردم تعطیلبردار نیست.
امام جمعه تاکستان در ادامه بر ضرورت تفکیک میان مطالبهگری و تضعیف تأکید کرد و گفت: مطالبهگری باید وجود داشته باشد، اما نباید به تضعیف دستگاههای مدیریتی کشور منجر شود؛ چراکه تضعیف دولت، مجلس و قوه قضائیه در نهایت به تضعیف نظام و انقلاب میانجامد.
غفوری با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با اصحاب رسانه اظهار کرد: من عمیقاً به گفتوگوی دوطرفه با خبرنگاران معتقدم و اصحاب رسانه را دلسوز شهرستان میدانم که به دنبال ارتقای آن در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند.
وی در پایان از خبرنگاران شهرستان تاکستان برای انعکاس اخبار، اجتماعات و مناسبتها تقدیر کرد و گفت: خبرنگاران میتوانند با معرفی ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان، نقش مهمی در شناساندن تاکستان به مردم استان و کشور داشته باشند.
نظر شما