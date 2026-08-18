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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

خبرنگاران پرچمداران جهاد تبیین و حقیقت‌یابی هستند

خبرنگاران پرچمداران جهاد تبیین و حقیقت‌یابی هستند

تاکستان-امام جمعه تاکستان خبرنگاران را جهادگران عرصه تبیین و پرچمداران جبهه رسانه‌ای دانست و گفت: خبرنگار باید با حقیقت‌یابی، صحت‌سنجی و انعکاس دقیق مسائل، در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری بعد از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با جمعی از خبرنگاران شهرستان تاکستان، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و تقدیر از تلاش اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و از جهادگران عرصه تبیین هستند و می‌توانند با تهیه و انعکاس صحیح اخبار، پرچمدار این عرصه باشند.

وی با اشاره به نگاه قرآن کریم به مسئله خبر و خبرنگاری، داستان حضرت سلیمان(ع) و هدهد را نمونه‌ای از اهمیت حقیقت‌یابی عنوان کرد و افزود: هدهد در جریان مأموریت خود به حقیقتی دست یافت که حضرت سلیمان(ع) از آن اطلاع نداشت و همان خبر زمینه‌ساز اتفاقات مهمی شد.

امام جمعه تاکستان حقیقت‌یابی را یکی از وظایف مهم خبرنگاران دانست و تصریح کرد: خبرنگار باید در نقاط مختلف شهر، روستاها و مناطق کمتر دیده‌شده حضور پیدا کند، مسائل و واقعیت‌ها را شناسایی و آن‌ها را به مسئولان منتقل کند تا زمینه پیگیری و حل مشکلات فراهم شود.

غفوری همچنین با استناد به آیه «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» بر ضرورت صحت‌سنجی اخبار تأکید کرد و گفت: ارزیابی و بررسی خبر اهمیت بسیاری دارد، چراکه یک خبر نادرست می‌تواند موجب تصمیم‌گیری اشتباه، ایجاد التهاب و در نهایت پشیمانی شود.

وی با بیان اینکه خبرنگاران تاکستان به دنبال مچ‌گیری نیستند، خاطرنشان کرد: آنچه از فعالیت خبرنگاران شهرستان می‌بینیم، تلاش برای حقیقت‌یابی، اخلاص، پیشگیری از آسیب‌ها و کمک به ارتقای شهر و شهرستان است و این نگاه حقیقت‌محور باید تقویت شود.

امام جمعه تاکستان با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن بیان کرد: دشمن در کنار جبهه‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، یک جبهه رسانه‌ای گسترده تشکیل داده و با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حال روایت‌سازی است؛ بنابراین وظیفه خبرنگاران در انعکاس دقیق و صحیح اخبار و مقابله با روایت‌های نادرست، بیش از گذشته سنگین شده است.

غفوری وحدت و همدلی میان مسئولان شهرستان تاکستان را قابل توجه دانست و افزود: وحدت تنها با شعار شکل نمی‌گیرد، بلکه خدمت‌رسانی شایسته، تکریم ارباب‌رجوع و حل مشکلات مردم از عوامل اصلی ایجاد و تقویت وحدت در جامعه است.

وی با تأکید بر استمرار حضور و نقش‌آفرینی مردم در مسائل کشور گفت: اجتماعات مردمی ممکن است در مقاطعی شکل و شیوه متفاوتی پیدا کند، اما اصل حضور و نقش‌آفرینی مردم تعطیل‌بردار نیست.

امام جمعه تاکستان در ادامه بر ضرورت تفکیک میان مطالبه‌گری و تضعیف تأکید کرد و گفت: مطالبه‌گری باید وجود داشته باشد، اما نباید به تضعیف دستگاه‌های مدیریتی کشور منجر شود؛ چراکه تضعیف دولت، مجلس و قوه قضائیه در نهایت به تضعیف نظام و انقلاب می‌انجامد.

غفوری با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با اصحاب رسانه اظهار کرد: من عمیقاً به گفت‌وگوی دوطرفه با خبرنگاران معتقدم و اصحاب رسانه را دلسوز شهرستان می‌دانم که به دنبال ارتقای آن در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

وی در پایان از خبرنگاران شهرستان تاکستان برای انعکاس اخبار، اجتماعات و مناسبت‌ها تقدیر کرد و گفت: خبرنگاران می‌توانند با معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان، نقش مهمی در شناساندن تاکستان به مردم استان و کشور داشته باشند.

کد مطلب 6920555

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