بسترهای رشد صادرات در گیلان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضائیان شامگاه یکشنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران اظهار کرد: تعامل مجموعه مدیریتی استان گیلان با تجار و بازرگانان بسیار مؤثر و حسنه است.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف مسئولان گذشته اتاق بازرگانی در ارتباط گیری با تجار و ساماندهی تجارت خارجی افزود: سو تدبیر مسئولان گذشته، عدم ثبات ارز و همچنین عدم هماهنگی و تعامل بانک‌ها سبب شده تا انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان باقی نماند.

رییس اتاق بازرگانی گیلان با بیان اینکه شناسایی و احصا بازار هدف در دستور کار این اتاق قرار گرفته است، گفت: در سفرهای مختلف روزنه‌های بازار هدف را در کشورهای حاشیه خزر بویژه روسیه شناسایی کردیم.

رضائیان، شناسایی و ارتباط دهی تجار با بازار هدف را از اهم وظایف اتاق بازرگانی دانست و بیان کرد: تقویت بنیه تجاری و اقتصادی تجار و بازرگانان از اولویت‌های اتاق بازرگانی گیلان است و در این بخش کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به فراهم سازی بسترهای صادرات در گیلان، افزود: با اقدامات صورت گرفته پیش بینی می‌شود که سال آینده شاهد رشد صادرات در گیلان باشیم.