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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

ایران قهرمان چهل‌ و ششمین دوره کشتی آزاد جام تختی شد

ایران قهرمان چهل‌ و ششمین دوره کشتی آزاد جام تختی شد

کرمان- چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی با قهرمانی ایران در شهر کرمان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی که طی روزهای ۲۸ و ۲۹ خرداد در سالن فجر شهر کرمان برگزار شد، شامگاه جمعه با قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران به پایان رسید و تیم های افغانستان و عراق به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در روز دوم و پایانی این دوره از مسابقات که با استقبال ویژه تماشاگران برگزار شد در رقابت‌های فینال پنج وزن دوم ابراهیم خواری در وزن ۶۱ کیلوگرم، محمدعلی عموزاد در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرحسین حسینی در وزن ۷۴ کیلوگرم، رضا افشار در وزن ۸۶ کیلوگرم و محمدرضا لطفی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم موفق به کسب عنوان قهرمانی در اوزان خود شدند.

در روز پایانی این مسابقات صبح امروز جمعه دو رقابت حساس و دیدنی ما بین دو کشتی گیر سرشناس وزن ۹۷ کیلوگرم حسن یزدانی و امیر علی آذر پیرا برای انتخابی دوبنده تیم ملی ایران در مسابقات جهانی برگزار شد که در مبارزه اول حسن یزدانی با نتیجه ۴ بر ۲ و در مبارزه دوم با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز شد .

کد مطلب 6865105

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