نمایشگاه «وصف آزادگی» در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «وصف آزادگی» با محوریت روایت هنری و مستند از دوران اسارت و ایستادگی آزادگان سرافراز استان قزوین، پیش از ظهر امروز شنبه در نگارخانه مهر حوزه هنری قزوین افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف بازخوانی دوران اسارت، تبیین فرهنگ مقاومت و پاسداشت مقام آزادگان، با حضور استاد مرتضی سرهنگی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات پایداری، جمعی از آزادگان دوران دفاع مقدس و مسئولان استانی گشایش یافت.

«وصف آزادگی» نگاهی هنری و مستند به حماسه آزادگان قزوینی دارد و تلاش می‌کند بخشی از روایت‌های کمتر شنیده‌شده از سال‌های اسارت، صبر، مقاومت و ایستادگی این اسوه‌های ایثار را برای مخاطبان بازخوانی کند.

در این نمایشگاه، آثار و روایت‌هایی با موضوع آزادگان و فرهنگ مقاومت به نمایش درآمده و مخاطبان می‌توانند با بخشی از خاطرات و تجربه‌های دوران اسارت آزادگان سرافراز استان قزوین آشنا شوند.

نمایشگاه «وصف آزادگی» از امروز ۲۷ مردادماه تا سوم شهریورماه در نگارخانه مهر حوزه هنری قزوین برپا است و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ از این نمایشگاه بازدید کنند.

حضور در این نمایشگاه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

قزوین با برخورداری از پیشینه‌ای ارزشمند در حوزه ایثار و آزادگی، در این رویداد بار دیگر میزبان روایت‌هایی از صبر و مقاومت آزادگان دوران دفاع مقدس است.