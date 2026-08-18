وزش باد نسبتا شدید در مناطق بادگیر زنجان طی روزهای پایانی هفته

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز آسمان استان زنجان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی افزود: بررسی الگوهای جوی نشان می‌دهد این شرایط طی پنج روز آینده نیز در استان تداوم خواهد داشت و در مجموع، آسمان اغلب مناطق استان غالباً صاف خواهد بود و پدیده بارشی قابل توجهی برای این بازه پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه وزش باد طی ساعات بعدازظهر مهم‌ترین پدیده جوی استان خواهد بود، ادامه داد: سرعت وزش باد در برخی ساعات و مناطق افزایش خواهد یافت و این افزایش به‌ویژه در روزهای پایانی هفته محسوس‌تر خواهد بود.

رحمان‌نیا تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روزهای پنجشنبه و جمعه سرعت وزش باد در استان افزایش می‌یابد و در برخی مناطق می‌تواند به آستانه نسبتاً شدید تا شدید برسد؛ این وضعیت در مناطق بادگیر، ارتفاعات و نقاط مستعد بیشتر نمود خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به افزایش سرعت باد، خاطرنشان کرد: در زمان وزش باد شدید، احتمال جابه‌جایی اشیای سبک، سقوط اجسام از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی و بروز برخی مشکلات برای فعالیت‌های فضای باز وجود دارد، بنابراین رعایت نکات ایمنی در این ساعات ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین گفت: توصیه می‌شود شهروندان در زمان افزایش سرعت باد از توقف و تردد غیرضروری در مجاورت سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و درختان فرسوده خودداری کنند و دستگاه‌های اجرایی و عوامل مرتبط نیز نسبت به استحکام سازه‌های موقت و سایر موارد مستعد آسیب اقدام لازم را انجام دهند.

رحمان‌نیا در ادامه به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: دمای هوا در روزهای پایانی هفته نسبت به روزهای قبل خنک‌تر خواهد شد و انتظار می‌رود پنجشنبه و جمعه کاهش نسبی دما در بیشتر مناطق استان محسوس باشد.

وی افزود: با وجود کاهش دما در روزهای پایانی هفته، الگوی کلی جوی استان طی این مدت پایدار خواهد بود و آسمان غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه در این شرایط، وزش باد به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب بیشتر خواهد بود، گفت: شهروندان و مسافران برای فعالیت‌های خارج از منزل، به‌ویژه در مناطق مرتفع و بادگیر، تغییرات سرعت باد را مورد توجه قرار دهند.

رحمان‌نیا تأکید کرد: آخرین نقشه‌های هواشناسی به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی است و در صورت تغییر در الگوهای جوی، اطلاع‌رسانی لازم از سوی اداره‌کل هواشناسی استان انجام خواهد شد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی فعلی، مهم‌ترین ویژگی جوی استان زنجان در پنج روز آینده تداوم آسمان غالباً صاف، وزش باد در ساعات بعدازظهر و افزایش سرعت باد در روزهای پنجشنبه و جمعه همراه با کاهش نسبی دما خواهد بود.