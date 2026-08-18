تورهای گردشگری چندمقصده ایران و ازبکستان طراحی و برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با بهرام‌جان علایف، قائم‌مقام وزیر امور خارجه ازبکستان، که در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و مشترک دو کشور در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و اقتصادی، بر ضرورت تبدیل این اشتراکات به برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های مشترک تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ابتدای این دیدار با اشاره به مذاکرات قائم‌مقام وزیر امور خارجه ازبکستان با معاونان وزارت امور خارجه ایران گفت: دیدارهایی که شما داشتید با معاونان وزارت امور خارجه بسیار خوب بوده و می‌تواند یک افق جدید در روابط ایران و ازبکستان بگشاید.

صالحی‌امیری با اشاره به سفر پیشین خود به ازبکستان در دوران مسئولیتش در کمیته ملی المپیک افزود: در سفر به سمرقند و بخارا احساس کردم به اصفهان سفر کرده‌ام؛ در آنجا با دیدن صنایع‌دستی، کاشی‌ها و آثار زیبای هنری، متوجه شدم که این آثار را در کشور خودمان نیز داریم و با ازبکستان مشترک هستیم.

وی با تاکید بر عمق پیوندهای میان دو ملت اظهار کرد: ما اشتراکات زیاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داریم و با توجه به تجربیات بسیار خوبی که شما دارید، می‌تواند باعث توسعه روابط بهتر شود.

تشکیل کارگروه گردشگری و توسعه گردشگری مردم‌محور

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک گردشگری میان دو کشور، بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم میان ملت‌های ایران و ازبکستان تاکید کرد و گفت: مردم ایران علاقه‌مند هستند تا با تاریخ، تمدن و سنن مردم ازبکستان آشنا شوند و مردم ازبکستان نیز علاقه‌مند به آشنایی با ایران هستند.

صالحی‌امیری با بیان اینکه اراده رؤسای جمهور دو کشور بر توسعه روابط است، افزود: در این میان تقویت روابط بین مردم اهمیت بالایی دارد. در حوزه گردشگری هیچ ملاحظه‌ای بین ما و ازبکستان وجود ندارد. در حال حاضر شرایط جذب گردشگر در شان دو کشور نیست و آمارهای جذب گردشگر باید افزایش یابد.

او یکی از راهکارهای مهم برای تحقق این هدف را طراحی تورهای مشترک و چندمقصده دانست و بر ضرورت تعریف بسته‌های سفر مشترک با محوریت ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و ازبکستان تاکید کرد.

گردشگری سلامت و تقویت ارتباطات هوایی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین گردشگری سلامت را از مهم‌ترین عرصه‌های همکاری میان دو کشور برشمرد و گفت: پزشکان حاذق، بیمارستان‌های مجهز، هزینه پایین و ظرفیت‌های موجود، زمینه‌هایی است که می‌توان در حوزه گردشگری سلامت به آن توجه کرد.

صالحی‌امیری تقویت ارتباطات هوایی را نیز از الزامات توسعه گردشگری میان ایران و ازبکستان عنوان کرد و افزود: تقویت ایرلاین‌های ایران و ازبکستان می‌تواند به توسعه گردشگری بین دو کشور کمک کند.

دعوت از چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای ازبکستان برای سفر به ایران

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران تاکید کرد و گفت: با هدف معرفی ظرفیت‌های تمدنی، تاریخی و گردشگری ایران از سلبریتی‌ها، افراد تأثیرگذار و اهالی رسانه ازبکستان برای سفر به ایران دعوت می‌کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: رسانه ملی دو کشور نیز می‌توانند ظرفیت‌های ایران و ازبکستان را به مردم معرفی کنند.

صالحی‌امیری با تاکید بر نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در تعمیق روابط اقتصادی و گردشگری دو کشور، خواستار برگزاری نشست مشترک فعالان اقتصادی و گردشگری ایران و ازبکستان شد و گفت: از شما درخواست دارم تا یک نشست بین بخش‌خصوصی ایران و ازبکستان برگزار شود، چرا که اعتقاد دارم بخش خصوصی دو کشور بزرگ‌ترین ظرفیت برای توسعه گردشگری دو کشور است.

وی با تشریح افق پیش‌روی گردشگری ایران اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال ۲۰۲۸ قصد داریم ۱۵ میلیون گردشگر را جذب کنیم. سال قبل هدف‌گذاری ما ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر بود که به علت شرایط جنگی ۶ میلیون گردشگر محقق شد. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری در ایران به دنبال این هستیم که در نیم‌سال دوم هدف‌گذاری خود را محقق کنیم.